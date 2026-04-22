노래하던 화물노동자의 죽음...실질적 사용자 BGF리테일, 사과해야

공공운수노조 부산본부 조직국장으로 일한다. 노동조합, 노동관련단체에서 쭉 일했다. 두 아이의 아빠다. 평등육아를 한다. 한국사회에서는 어색한 조합이지만, 노동과 육아가 내 관심사다.

이 기자의 최신기사 "중앙-지방공공기관 육아휴직 대체인력 충원 제도 차별 없애야"