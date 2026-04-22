한 편 한 편 눈길이 멈추는, '늙음'을 바라보는 시

생일 케이크/ 촛불 불고 나니/ 눈앞이 캄캄. (34쪽)

찾던 물건/ 겨우 발견했는데/두고 왔다.(63쪽)

전에도 몇 번이나/분명히 말했을 터인데/'처음 듣는다!'(77쪽)

큰사진보기 ▲일본 실버 센류 걸작선 <사랑인 줄 알았는데 부정맥> ⓒ 이혁진 관련사진보기

일어섰다가/용건을 까먹어/다시 앉는다.(70쪽)





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서로를 돌보며/ 다시 한번 싹트는 /부부애 (90쪽)

이 나이 되니/ 너무 많아/다 먹을 수 없는 콩.(22쪽)

<사랑인 줄 알았는데 부정맥>(2024년 1월 출간)은 일본 노인들의 세상을 유쾌하게 담은 '실버 센류' 모음집이다. '센류(川柳)'는 일본 정형시 중 하나인 '5-7-5' 총 17개 음으로 된 짧은 시로, 풍자나 익살적인 표현들이 많다. '실버 센류'는 일본의 사단법인 전국유료실버타운협회 주최로 2001년부터 해마다 개최하는 센류 공모전의 이름이다. 책은 2011년과 2012년 입선작을 포함해 여든여덟 수를 모았다.센류 한편마다 한참 눈길을 멈추게 했다. 노인에 대한 생각이 일본인이라고 우리와 크게 다르지 않다. 센류에 응모한 작가들이 대부분 노인들이라 여겼는데 결코 그렇지 않다. 20대부터 80대까지 다양하고 남녀를 가리지 않았다. 센류에는 초고령사회를 먼저 경험한 일본의 시대적 상황과 배경이 숨어있다. 무엇보다 해학과 재치가 넘친다. 늙음을 즐겁게 바라보는 시각이다. 외모보다 내면의 언어를 강조하는 것이다.이러한 표현은 나이를 많이 먹어본 사람이 더 음미할 수 있지 않을까 싶다. 또 센류에는 건망증과 치매 등을 푸념하는 노인이 많다. 하지만 이를 웃음으로 승화 시키고 있다.한 젊은 여성 작가도 노인들처럼 건망증에 공감하고 있다.물론 나이 들어 금슬 좋은 부부 사랑을 노래하는 내용도 있다. 한 젊은 복지사는 애틋한 노부부를 보고 이렇게 썼다.몇 줄 안 되는 글귀에서 초고령사회 일본의 다양한 감정을 가까이 접하는 느낌이다. 어떤 센류는 문화적 차이를 보여주고 있다.일본은 입춘 전날 자기 나이만큼 콩을 먹는 풍습이 있다고 한다. 이는 부럼을 깨 먹는 우리 대보름 의식과 유사한데, 치아가 부실한 노인들의 푸념을 보는 듯하다.그렇다면 책 제목의 <사랑인 줄 알았는데 부정맥>은 누가 썼을까. 일흔다섯 살, 남성 회사원이 그 주인공이다. 사랑의 떨리는 감정이 부정맥과 유사하다며 흥분을 아쉬워하고 있다. 그러면서 자기 절제의 미를 강조하고 있다.일본은 2007년 초고령 사회(65세 이상 노인 인구가 20% 이상)에 진입했다. 지금은 세명 중 한 명이 노인이라고 한다. 실버 센류는 일본사회가 초고령사회 진입 전부터 건강하고 오래 사는 노년 세대의 희로애락에 주목하고, 이러한 분위기를 진작 시키고 있다는 방증이다.여든여덟 수가 다소 적어 아쉽다. 그리고 센류에 대한 배경과 해설을 간단히 곁들이면 더 풍성한 도서가 될 것 같다. 오랜만에 접하는 일본식 그대로 편집한 '세로 글'이 반갑다. 우리도 과거 한동안 세로 글과 신문을 봤다. 때론 짧은 글과 시는 세로로 읽을 때 색다른 기분을 느낀다.