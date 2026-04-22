"대전·세종시장님, 이것만은 하지 마오"... '중단해야 할 최악 정책' 발표

큰사진보기 ▲지난 2025년 6월 5일 환경의 날을 맞아 '보문산난개발반대시민대책위원회'는 대전시청 북문 앞에서 '보문산과 3대하천 대전 자연환경 마구잡이 훼손하는 이장우 시장 아웃' 집회를 개최하고, 이장우 대전시장에게 '해고장'을 전달했다(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세종보 해체 피켓팅 중인 이들의 모습 ⓒ 김병기 관련사진보기

6·3 지방선거를 앞두고 대전과 세종 지역 시민단체가 광역·기초단체장 후보들을 향해 '당선 이후 반드시 중단해야 할 정책'을 제시하며 대규모 개발사업과 전시성 사업 등에 대한 전면 재검토를 촉구하고 나섰다.대전참여자치시민연대와 세종참여자치시민연대는 22일 참여자치지역운동연대와 함께 '시장님, 이것만은 하지 마오!'라는 이름으로 전국 각 지역에서 제안된 '중단해야 할 worst 정책 34개'를 발표했다.참여자치지역운동연대는 전국 18개 단체가 참여한 연대체로, 이번 발표는 지방선거를 앞두고 후보자들에게 정책 중단을 공약으로 채택할 것을 요구하기 위해 진행됐다. 이들이 선정한 'worst 정책'은 현재 전국 지자체에서 추진 중인 사업 가운데 ▲무분별한 대규모 개발사업 ▲예산 낭비 사업 ▲환경 및 생태계 훼손 사업 ▲공공성을 훼손하는 민간위탁 사업 ▲단체장 치적 쌓기 정책 등을 중심으로 구성됐다.대전참여자치시민연대는 '대전시장님, 이것만은 하지 마오' 정책으로 총 3개 사업을 제시하며 문제를 제기했다.첫 번째로 지목된 '보물산 프로젝트'는 보문산 일대에 고층 전망타워와 케이블카, 모노레일 등을 조성하는 관광개발 사업으로, 이들은 "경제성이 없는 무리한 개발과 생태 훼손 우려가 큰 대규모 관광개발 사업"이라며 중단을 요구했다.두 번째로는 중촌근린공원 부지에 약 3300억 원을 투입하는 '클래식음악전용 공연장' 건립 사업으로, 이들은 "기존 공원 훼손과 과도한 예산 낭비가 우려되는 사업"이라며 철회를 촉구했다.세 번째로는 고향사랑기부금으로 추진되는 '과학자 시계탑' 건립 사업으로, 이들은 "사회적 취약계층 지원과 주민 복리 증진을 목적으로 조성된 기부금을 전시성 사업에 사용하는 것은 제도의 취지와 공공성을 훼손하는 것"이라고 비판했다.세종참여자치시민연대 역시 3개 정책을 제시하며 세종시 주요 사업에 대한 재검토를 요구했다.이들은 '세종보 재가동'과 관련해 "녹조 심화 및 수질 악화, 생태계 훼손을 초래하는 사업"이라며 중단을 촉구했고, 금강수목원 민간 매각에 대해서는 "난개발과 산림 훼손을 초래하고 공공자산을 처분하는 행위로 지방정부의 공적 책임을 저버리는 것"이라고 비판했다.또한 '국제정원도시박람회'에 대해서도 "세종시 재정 여건에 맞지 않게 수백억 원이 투입되는 전시성 행사"라고 지적하며 추진 중단을 촉구했다.한편, 참여자치지역운동연대는 이번에 발표한 'worst 정책'을 각 정당과 후보자들에게 전달하고, 이를 중단하는 내용을 공약으로 채택할 것을 요구할 계획이다.이들은 특히 이번 발표가 단순한 문제 제기를 넘어 지방선거 이후 실제 정책 변화로 이어져야 한다고 강조하며, 향후에도 지방정부의 개발사업과 예산 집행, 공공성 훼손 여부 등을 지속적으로 감시해 나가겠다고 밝혔다.