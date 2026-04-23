연둣빛 서원에서 마주한 선비의 기품

큰사진보기 ▲경장각"왕과 조상의 유물을 공경해 소장하라" 라는 정조가 손수 쓴 현판 ⓒ 조준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲청절당유생들의 강학공간 ⓒ 조준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲청절당 앞뜰뜰 좌우의 유생들의 기숙사가 있다. ⓒ 조준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲청절당 내부강회를 비롯하여 모든 행사가 열리는 핵심 강학 공간 ⓒ 조준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲경장각 팔작지붕네 모서리에 용과 봉황 조각이 돋보인다. 임금이 내린 유물이 간직되어있다는 뜻 ⓒ 조준희 관련사진보기

지난 21일, 전남 장성에 위치한 필암서원으로 향하는 길은 봄의 생동감으로 가득했다. 온 천지가 연두색으로 물들기 시작한 고즈넉한 풍경 사이로, 길가에 핀 철쭉들이 화려하게 방문객을 맞이했다. 유네스코 세계문화유산으로 등재된 한국의 9개 서원 중 하나인 필암서원을 찾은 것은 우연한 기회였으나, 그곳에서 마주한 울림은 결코 가볍지 않았다.보통 서원이라 하면 유교의 엄격한 법도나 주자학의 치밀한 논리를 떠올리기 마련이다. 하지만 필암서원의 문턱을 넘어서며 마주하는 것은 박제된 학문이 아니다. 그곳에는 평생을 반듯하게 살아온 한 인간, 하서 김인후 선생의 향기가 서려 있다. 하서는 당대 최고의 서예가로서 '초서의 대가'라 불릴 만큼 뛰어난 예술적 재능을 지녔으나, 그의 삶을 더욱 빛나게 하는 것은 그 재능 너머의 강직한 기개다.하서는 중종 시절, 스승이었던 조광조의 명예를 회복하기 위해 누구도 쉽게 나서지 못하던 상황에서 소신 있게 상소를 올리는 용기를 보여주었다. 이는 단순히 학문적 깊이를 넘어, 옳음을 위해 목소리를 낼 줄 아는 선비의 기상을 증명한 대목이다.또한 그는 인종의 스승으로서 짧지만 깊은 인연을 맺었다. 인종이 승하하자 하서는 미련 없이 관직을 버리고 고향으로 돌아갔다. 권력의 중심에 머물기보다 스승으로서의 예와 절개를 지키며 정계를 떠난 그의 선택은 선비다운 바름의 전형을 보여준다. 이후 명종이 즉위한 뒤 수차례 조정을 다스릴 인재로 그를 불러들였으나, 하서는 끝내 그 부름에 응하지 않았다. 불의와 타협하지 않고 자신만의 꼿꼿한 길을 걸어간 그의 절조는 후대 사람들에게 큰 귀감이 되었다.우암 송시열이 "하서 선생이 하늘의 도움으로 동방에 태어났다"라고 칭송했을 만큼, 그는 많은 이들에게 큰 가르침을 준 인물이다. 서원을 거닐며 마음을 붙드는 것은 그의 화려한 업적보다, 권력의 중심에서도 결코 굽히지 않았던 청렴한 일생과 그 인격의 결이다.흔히 우리는 역사를 돌아볼 때 당쟁이나 억압 같은 어두운 면에 매몰되곤 한다. 최근 인기 있는 역사 영화나 드라마를 보면, 대개 왕들의 비극적인 삶과 잔인한 권력욕을 조명하며 관객의 분노와 동정심을 자극하는 서사가 주를 이룬다. 이러한 풍토 속에서 하서 김인후와 같이 정직하고 바른 선비의 모습을 담은 작품을 찾아보기 힘들다는 점은 못내 아쉬움으로 남는다.필암서원의 뜰에서 만난 하서 선생의 삶은 준엄한 가르침을 준다. 우리 역사에는 이토록 맑고 단단한 정신을 지키며 일생을 바친 '좋은 어른'들이 존재했다는 사실이다. 나쁜 면만을 들추어내며 비하하기보다, 고결한 '역사의 좋은 면'을 발견하지 못하고 살아온 우리 자신의 시각을 되돌아보게 한다. 따라서 자극적인 갈등 대신, 하서 선생이 보여준 '바름'의 가치가 대중 매체를 통해 더 널리 알려졌다면 우리 사회의 정신적 토양은 더욱 풍요로워졌을지도 모른다.서원을 돌아 나오는 길, 인근 편백나무 숲에서 뿜어져 나오는 피톤치드가 마음속 묵은 스트레스를 씻어내 준다. 하지만 그 숲의 향기보다 더 진하게 남는 것은, 시대를 넘어 전해지는 하서 선생의 기품 있는 삶의 향기다. 하서 김인후 선생과의 만남은 우리 역사 속에 면면히 흐르는 숭고한 정신의 맥을 짚어보는 소중한 기회였다. 우리는 이제 우리 역사가 품은 빛나는 선비 정신을 자랑스럽게 가슴에 품어도 좋을 것이다.