태안해경, 해양경찰청 '제1호 직장협의회' 출범

큰사진보기 ▲태안해양경찰서는 22일 오전 태안해경찰서 내에서 ‘태안해양경찰서 직장협의회’ 설립식을 개최했다 ⓒ 태안해경 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

태안해양경찰서가 해양경찰청 소속 관서 가운데 처음으로 직장협의회를 공식 출범시키며 조직 내 소통 강화에 나섰다.태안해양경찰서(서장 김진영)는 22일 오전 태안해경찰서 내에서 '태안해양경찰서 직장협의회' 설립식을 개최했다고 밝혔다. 이번 협의회는 해양경찰청 산하 전국 관서 중 최초로 설립된 '제1호 직장협의회'다.그동안 해양경찰 조직은 함정 근무와 수사 인력 등 업무 특수성으로 인해 직장협의회 가입 대상이 제한돼 전체 인원의 절반 이상이 참여하지 못하는 구조적 한계를 안고 있었다. 실제로 약 6900명(51%)이 가입 대상에서 제외되며 소통 창구가 제한적이라는 지적이 이어져 왔다.이에 해양경찰청은 올해 초 '직장협의회 활성화 종합대책'을 마련하고 가입 가능 인원을 기존 6600여 명에서 1만 800여 명(78%)으로 대폭 확대했다. 이를 통해 현장 직원들의 의견 수렴과 참여 기반을 강화했다는 평가다.태안해양경찰서는 해양경찰청의 설립·운영 컨설팅과 행정안전부의 직장협의회 지원 제도를 바탕으로 준비 과정을 거쳐 '1호 협의체' 출범을 이끌어냈다.협의회는 오는 5월 중 직원 건의사항을 수렴해 ▲근무환경 개선 ▲고충 처리 ▲조직문화 혁신 등을 주요 의제로 삼고 상반기 정기 협의를 본격 추진할 계획이다.초대 협의회장인 황진하 경감은 "제1호 직장협의회로서 건강한 직장 분위기를 조성하는 데 중심 역할을 하겠다"며 "정책 소통 과정에 적극 참여해 공정하고 투명한 의사결정 구조를 만들고, 직원들의 의견이 정책에 반영되는 조직문화를 구축하겠다"고 말했다.한편 이번 직장협의회 출범은 해양경찰 조직 내 소통 구조를 제도적으로 확장한 첫 사례로, 향후 전국 해양경찰서로의 확산 여부에도 관심이 모아지고 있다.