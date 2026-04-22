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사회

대전충청

26.04.22 14:02최종 업데이트 26.04.22 14:02

"어린 자녀 차에 태우고 범행... 교통사고 사기범 구속 송치"

충남경찰청 20대 남성 A씨 '보험사기방지 특별법 위반'으로 구속 송치

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충남도경찰청
충남도경찰청 ⓒ 이재환

충남 천안 일대에서 고의로 교통사고를 내고 보험사로부터 보험금을 가로채 온 20대 남성이 경찰에 덜미가 잡혀 구속 송치됐다. A씨의 지인들로 구성된 공범 4명도 불구속 송치된 것으로 확인됐다.

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22일 충남경찰청에 따르면 20대 남성 A씨는 지난 2023년 7월부터 2025년 3월까지 약 1년 8개월 동안 14건의 고의사고를 내고 보험사로부터 1억 5000만 원 상당의 금액을 가로채 왔다. 충남경찰청은 이날 20대 남성 A씨를 '보험사기방지 특별법 위반'으로 구속 송치했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 충남 천안시 일대 도로에서 좌회전 차로에서 직진하는 차량이나 안전지대를 침범하는 차량 등 법규위반 차량을 범행 대상으로 삼아 고의로 들이받는 수법을 사용했다. 공범 4명과 같이 차량 2대를 나눠 타고 고의로 추돌하거나 2~ 3세 어린 자녀를 차에 태우고 범행을 저지르기도 했다. 공범 4명도 모두 범행을 자백한 것으로 전해졌다.

충남경찰청 관계자는 "교통사고로 쉽게 돈을 벌 수 있다는 생각은 버려야 한다"며 "직접 범행을 주도하지 않았더라도 범행 차량에 탑승해 공범으로 가담하는 것 역시 보험사기죄로 처벌된다"라고 밝혔다.

#경찰청

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    • 자유주의자. 공동체를 걱정하는 개인주의자. 이성애자. 윤회론자. 사색가. 타고난 반골. 충남 예산, 홍성, 당진, 아산, 보령 등을 주로 취재하고 있습니다.

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