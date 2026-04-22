특검 "민주주의 테러" 15년 구형... 이상민 "소홀함 없었다" 무죄 호소

큰사진보기 ▲12·3 비상계엄 관련 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 구속기소 된 이상민 전 행정안전부 장관이 지난해 10월 17일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 공판에 출석해 피고인석에 앉아 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲12·3 비상계엄 당시 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 가담한 혐의로 기소된 이상민 전 행정안전부 장관의 1심 선고가 열린 12일 서울역에 관련 뉴스가 나오고 있다.12·3 비상계엄 당시 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 가담한 혐의로 기소된 이상민 전 행정안전부 장관의 1심 선고가 열린 지난 2월 12일 서울역에 관련 뉴스가 나오고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

내란특검(특별검사 조은석)이 이상민 전 행정안전부 장관 내란중요임무종사 사건 항소심에서 징역 15년을 구형했다. 이 전 장관은 "행정안전부 장관으로서 부족함이 없지 않으나 초유의 계엄 상황에서 책무의 소홀함은 없었다"며 재판부에 무죄 선고를 요청했다.22일 오후 서울고등법원 내란전담재판부 형사1부(재판장 윤성식 부장판사) 심리로 열린 이 사건 항소심 결심공판에서 장우성 특검보는 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러라고 할 것"이라며 1심 구형 때와 같은 징역 15년을 구형했다.장 특검보는 "형법 제87조는 내란 중요임무에 종사한 자에 대해 사형, 무기, 5년 이상의 징역이나 금고형을 규정하고 있어 피고인에게는 최대 사형 또는 무기징역이 선고될 수 있다"며 "대한민국의 사법시스템은 죄에 상응하는 책임을 엄히 묻는 방향으로 발전돼 왔고, 피고인을 엄히 처벌함으로써 다시는 이러한 불행한 역사가 되풀이되지 않도록 해야 할 것"이라고 말했다.특히 장 특검보는 구형의견을 통해 이 사건 1심 재판부가 이 전 장관의 유리한 양형사유로 참작한 부분에 대해 적극 반박했다. 앞서 서울중앙지방법원 형사합의32부(재판장 류경진 부장판사)는 지난 2월 이 전 장관이 ▲ 내란을 모의하거나 예비한 정황이 없고 적극적으로 내란 중요임무를 수행하지는 않은 점 ▲ 언론사 단전·단수가 실제 이뤄지지 않은 점 등을 유리하게 참작하며 징역 7년을 선고했다.그러나 장 특검보는 "미완성이라는 이유, 실패한 내란으로 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건 양형에 있어 고려 사유가 아니"라며 "(오히려) 피고인은 법관으로 15년을 재직한 법조인으로서 12.3 비상계엄의 위헌·위법성을 명백히 인식하고도 헌정파괴범죄에 가담하여 중요임무종사로 나아갔다"고 지적했다."(피고인은) 위헌적인 포고령에 따라 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시키고 나아가 계엄에 비판적인 언론사를 완전히 봉쇄하여 위헌적 계엄에 대한 우호적인 여론을 조성하려 했다"며 "본인의 죄책을 숨기고 위증죄를 추가로 범한 데다 수사나 재판과정에서 국민에게 사죄하는 대신, 비협조적인 태도로 일관하는 점 등이 고려돼야 한다"고 질타했다.특검은 1심 재판부가 무죄로 판단했던 직권남용권리행사방해 혐의에 대해서도 "피고인은 내란중요임무종사를 위해 허석곤 당시 소방청장에 (언론사) 단전단수 협조지시라는 의무 없는 일을 하게 했다"고 강조했다.이상민 전 장관은 최후진술을 통해 "국민 여러분을 편안하게 모셔야 하는 막중한 임무를 부여받은 윤석열 정부의 행정안전부 장관으로서 유종의 미를 거두지 못하고 국민 여러분께 심려와 실망을 끼쳐 대단히 송구한 마음"이라면서도 "이 사건을 (제가) 내란에 가담했다는 정치적 프레임으로 보시는 게 아니라 꿈에도 상상 못 했던 계엄이라는 초유의 사태에 있던 공직자의 상황을 온전히 헤아려 달라"고 말했다.이 전 장관은 "아무도 예상할 수 없었던 계엄(선포 상황)은 제게도 마찬가지"라며 "국민의 안전을 최우선으로 하는 국무위원으로서 (제게) 부족한 점이 없지 않으나 (당시) 해야 할 책무에 소홀함 없다고 생각한다"고 주장했다.이어 "우연히 본 문건이 걱정스러워 소방청장과 통화한 것으로 내란 혐의를 받게 됐다"며 "재직 중 (제게 가해진 갖은) 폄훼도 모자라 이제는 아버지인 제가 내란죄를 지었다고 하니 가족에게 차마 얼굴을 들 수 없다"고 호소하기도 했다.그러면서 "모든 일이 지나간 지금 시점에서는 (당시의) 모든 것이 명료해 보일지 몰라도 어느 누구라도 그 자리에서 제 입장이 된다면 저와 다르지 않았을 것으로 생각된다"며 "오직 법과 양심에 따른 (재판부의) 현명한 판결을 간곡히 기대한다"고 강조했다. 그의 변호인도 재판부에 "무죄 선고"를 요청하며 혐의 사실을 모두 부인했다.이 전 장관 공소사실은 2024년 12월 3일 전 대통령 윤석열씨로부터 국회 등 주요 기관 봉쇄와 언론사 단전·단수 지시를 받고, 허석곤 당시 소방청장에게 협조를 지시했다는 것이다.항소심 판결 선고는 내달 12일 오후 3시에 진행된다.