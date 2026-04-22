"학교 사법화, 공교육 역사상 최악 상황...학폭 학생부 기록 재고를"

큰사진보기 ▲22일 오전 10시 30분, 교육의봄·사교육걱정·좋은교사운동이 서울 용산구 교육의봄 강당에서 기자회견을 열고 ‘대한민국 교육 혁신을 위해 6대 영역 25개 과제’를 내놓고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

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큰사진보기 ▲22일 오전 10시 30분, 교육의봄·사교육걱정·좋은교사운동이 서울 용산구 교육의봄 강당에서 기자회견을 열고 ‘대한민국 교육 혁신을 위해 6대 영역 25개 과제’를 내놓고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

교육의봄, 사교육걱정없는세상, 좋은교사운동 등 3개 교육단체가 "현재 학교의 사법화 문제가 공교육 역사상 최악의 상황"이라면서 "학교폭력(아래 학폭) 처분 결과 학교생활기록부(아래 학생부) 기록을 재고해야 한다"라고 제안했다. 교육계 한쪽에서 '교권 침해 처분 결과'에 대해서도 학생부 기재를 추진하고 있는 상황에서 나온 제안이어서 눈길을 끈다.22일 오전 10시 30분, 교육 3단체는 서울 용산구 교육의봄 강당에서 기자회견을 열고 '대한민국 교육 혁신을 위해 6대 영역 25개 과제'를 내놨다. '교육공동체 회복과 교육 혁신'을 목표로 지난 6개월간 공동 해법을 찾은 결과를 발표한 것이다.이날 발표에서 눈길을 끈 것은 '무너진 교육 공동체 신뢰 회복' 영역이었다. 3단체는 "현재 학교와 교육의 사법화 문제가 매우 심각하다. 공교육의 역사상 최악의 상황"이라면서 "교육이란 만남을 통해서 성장과 변화가 이루어지도록 하는 행위인데, 이런 교육활동이 학교(교육)의 사법화로 인해 실종되어 가고 있다"라고 우려했다. 그러면서 "교사들은 상처를 입어 위축되고 학부모들 역시 아동학대 방지법 등으로 법적 장벽을 치고 있다"라고 진단했다.이에 따라 3단체는 "기존 학폭 완화 대책인 '학생부 기록'에 대한 재고 등이 필요하다"라면서 "회복적 생활지도 등 실천적 대안을 마련해야 한다"라고 강조했다. '교권보호 종합 대책'과 관련해서도 3단체는 "교권 침해 현황과 원인에 대해 종합적으로 파악하고 교권 침해 주장 법률인 아동학대 방지법 등에 대한 개선책 마련이 필요하다"라고 제안했다.이와 관련 한성준 좋은교사운동 공동대표는 "우리는 학폭에 대한 학생부 기재를 반대하고 있다. 학생부 기재 해서 학폭이 예방되고 줄었다면 더 확대하면 되지만, 지금 학교 현장은 학폭이 전혀 줄고 있지 않다"라면서 "교육 공동체의 신뢰 자체가 무너져서 교육 자체가 불가능해지고 있는 상황에서 계속 학폭 사안을 학생부에 기재하는 것은 오히려 학교를 갈등의 소용돌이로 몰고 가는 정책"이라고 밝혔다.이어 한 공동대표는 "교권 침해 사항까지도 다시 학생부에 기재하자는 것은 더 교육이 불가능한 학교를 만들자는 주장에 지나지 않는다"라면서 "이런 문제가 불거져서 사회적으로 공론화되면 국민적 여론은 엄벌주의로 가기 십상이고 교육 관료들은 엄벌주의를 내세워야 국민적 공분이 금방 줄어들기 때문에 가장 손쉬운 학생부 기재 카드를 계속 꺼내 든다"라고 우려했다.이 밖에도 3단체는 이날 ▲채용 과정에서 출신학교 정보 수집을 금지하는 출신학교 차별 채용 방지법 제정 ▲일정한 성적을 가친 학생들의 입학을 보장하는 대학 입학보장제 ▲자율형사립고·외국어고·국제고의 일반고 전환을 통한 고교체제 수평 다양화 ▲학교 구성원이 공모제, 초빙제, 승진제 등을 선택하는 교장선정제도 ▲학생 행복지수 개발 ▲학원 진도 공시제를 통한 선행교육 관행 개선 ▲교사-학부모-학생 간 통합 소통 플랫폼 구축 등을 통한 교육공동체 신뢰 회복 등을 제안했다.앞으로 3단체는 "대학체제 개편과 교육공동체 회복을 위한 국민운동을 전개할 예정"이라면서 "앞으로 국민과 함께 실천운동을 전개하며 교육부와 국가교육위와도 협력할 것이다. 교육감 선거 뒤 뜻을 같이하는 교육청과 협력 사업도 추진할 예정"이라고 밝혔다.