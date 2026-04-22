'해양수도 부산'의 설계자 전재수 "30년 침체 끊어낼 유능한 행정가 필요한 때"

큰사진보기 ▲6·3 지방선거 더불어민주당 부산시장 후보로 선출된 전재수 후보는 22일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "지방선거는 권력의 향배를 가리는 선거가 아니라, 우리 동네 살림꾼인 행정가를 뽑는 선거"라고 강조했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

"중앙정부의 정책과 예산을 부산으로 끌어올 수 있는 힘 있는 시장, 이재명 정부와 언제든 소통 가능한 시장이 필요합니다."

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6·3 지방선거 더불어민주당 부산시장 후보로 선출된 전재수 후보는 22일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "지방선거는 권력의 향배를 가리는 선거가 아니라, 우리 동네 살림꾼인 행정가를 뽑는 선거"라며 이와 같이 강조했다. 지난 30년간 보수 정당이 사실상 독점해온 부산시정을 '실용과 유능'으로 혁파하겠다는 것.전 후보는 국힘의힘 후보로 선출된 박형준 현 부산시장의 시정 5년을 "목표와 방향 설정이 불분명해서 열심히 해도 성과가 누적되지 않은 시간"이라고 꼬집었다. 특히 가덕도신공항 개항 시기가 2029년에서 2035년으로 연기된 것을 두고 박 시장이 '이재명 정부 탓'을 하는 것에 대해 "좋은 결과는 자기 공이고 비판은 남 탓으로 돌리는 무책임한 행정"이라고 직격했다.그는 "가덕도 조기 개항의 핵심 동력이었던 2030 엑스포 유치 참패와 윤석열 정부 당시의 입찰 유찰 사태가 근본 원인"이라며 "이재명 정부는 오히려 좌초 위기의 사업을 정상 궤도로 올린 것"이라고 강조했다. 그러면서 "부산 시장은 남 탓하는 자리가 아니라 결과를 책임지는 자리"라며 본인이 그 적임자임을 자처했다.부산의 고질적인 문제인 청년 인구 유출에 대해 전 후보는 '일자리가 생길 수밖에 없는 구조'를 만드는 것이 해법이라고 제시했다. 그는 지난 대선 당시 직접 설계해 이재명 후보가 공약으로 받았던 '해양수도 4종 세트'를 강조했다. ▲해양수산부 및 공공기관 이전 완료 ▲HMM 등 해운 대기업 본사 부산 집적화 ▲2028년 개청 예정인 부산 해사전문법원 ▲50조 규모의 동남투자공사 신설이 그 핵심이다.전 후보는 "해수부 이전만으로도 지역 대학의 해양 관련 학과 경쟁률이 역대 최고를 기록하는 등 이미 변화가 시작됐다"며 "단순히 예산을 쏟아붓는 것이 아니라, 해사법원 설립을 통해 선박 보험, 법률 서비스 등 고부가가치 생태계를 조성하여 청년들이 머물고 싶은 양질의 일자리를 지속적으로 창출하겠다"는 포부를 밝혔다.그는 좌초된 '부울경 메가시티' 복원 의지도 분명히 했다. 전 후보는 "6월 3일 당선 즉시 부산·울산·경남 특별연합을 복원해 하나의 생활권으로 묶고 국가 예산을 집중 투입하겠다"고 선언했다. 반면, 최근 이성권 국민의힘 의원이 대표 발의하고 박 시장과 박완수 경남지사가 함께 뜻을 모은 '부산·경남 통합특별법'에 대해서는 "과거 본인이 조목조목 반대했던 논리를 스스로 뒤집은 선거용 행보"라고 박 시장을 겨냥했다.특히 "삭발까지 하며 요구했던 '글로벌 허브 도시 특별법'과 이번 '통합특별법'은 권한 주체(장관 vs 자치단체장)와 재정 구조 면에서 서로 정면으로 충돌하는 모순 덩어리"라며 "시민을 현혹하는 갈팡질팡 행정을 멈춰야 한다"고 목소리를 높였다.전 후보는 부산 민심이 과거의 '이념적 지지'에서 벗어나 '실용적 지지'로 이동하고 있다고 분석했다. 그는 "주식 시장 안정과 민생 정책 등 이재명 정부의 성과를 체감한 보수층 유권자들이 '일 잘하면 찍어주겠다'는 태도로 바뀌고 있다"며 "이번 선거는 정권 견제라는 가상의 프레임이 아닌, 누가 더 유능하게 부산의 살림을 꾸릴 행정가인지를 가리는 선거가 될 것"이라고 강조했다.이어 전 후보는 "부산은 지금 바닥을 찍고 반등해야 할 절체절명의 변곡점에 서 있다, 반드시 해양수도 부산의 꿈을 완성하겠다"고 덧붙였다.조만간 전 후보가 국회의원직을 사퇴하면 부산 북갑 보궐선거도 지선과 함께 치러지게 된다. 한동훈 전 국민의힘 대표의 부산 북갑 출마 가능성이 큰 상황. 민주당 후보로는 하정우 청와대 AI미래기획수석이 거론되고 있다.하 수석의 출마와 관련해 전 후보는 "대통령도, 당도 아닌 본인이 결정해야 할 문제다"라고 강조했다. 이어 그는 "전재수에게 북구는 어머니의 품과 같다, 더 큰 일 하라고 전재수를 부산시장 선거에 내보내 놓고 전재수의 후임이 왔는데 문전박대 하겠나"라며 "전재수를 맞이하듯이 어머니 품 같은 따뜻한 품으로 전재수의 후임을 맞이해 줄 것이다, 누가 (민주당) 후보가 되든 좋은 결과가 있을 것이다"라고 말했다.*자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.