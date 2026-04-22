오세훈 '여론조사 비용 대납' 의혹 재판, 지방선거 이후 진행

오세훈 서울시장의 '명태균 여론조사 비용 대납' 의혹 사건 재판 진행이 6.3 지방선거 뒤로 미뤄졌다.
22일 오전 서울중앙지방법원 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사) 심리로 열린 이 사건 공판에서 조 재판장은 "강철원(전 서울시 정무부시장), 김한정(오 시장 후원회장·사업가), 오세훈(서울시장)에 대한 피고인 신문 절차를 6.3 지방선거 이후 진행하겠다"고 밝혔다.
조 재판장은 "강철원에 대한 피고인 증인신문을 (오는) 6월 10일, 김한정에 대한 피고인 신문을 같은달 12일 진행하겠다"며 "오는 6월 17일 오세훈에 대한 피고인 신문을 마친 뒤 결심 절차를 진행하겠다"고 말했다. 결심 공판에선 김건희특검 구형, 변호인 최후변론, 피고인들 최후진술이 이뤄진다.
오 시장이 이번 지방선거에서 국민의힘 서울시장 후보로 선출된 뒤 재판 출석이 어려운 사정 등이 감안된 것으로 보인다. 지난 15일 오 시장은 이 사건 재판에 피고인으로 출석한 뒤 같은날 오후 선거 일정이 겹친다는 이유로 재판 출석이 어렵다고 밝혔다.
당시 오 시장은 "(재판이) 일찍 끝날 것으로 예상했다"면서 재판부에 이석을 요청했는데, 조 재판장은 "왜 마음대로 생각하냐"며 "수사보고서 증거 인부(증거물에 대한 의견 제시)도 어제서야 내고 본인이 쉽게 생각하는데 원하는 대로 될 것이라고 생각하면 곤란하다"고 질책한 바 있다.
오 시장은 지난 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨에게 여론조사를 의뢰하고 그 비용은 후원자였던 사업가 김씨에게 대납하도록 한 혐의를 받고 있다. 명씨는 그간 오 시장의 부탁을 받고 여론조사를 시행했으며, 이를 선거캠프에 전달했다고 주장한 반면, 오 시장 측은 "여론조사를 부탁한 사실이 전혀 없다"며 이 사건 공소사실을 전면 부인하고 있다.