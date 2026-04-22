'빛나라 빛나' 담양 대나무축제, 5월 1~5일 개최

큰사진보기 ▲제25회 담양대나무축제 안내서. ⓒ 전남 담양군 관련사진보기

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전남 담양군은 제25회 담양대나무축제를 오는 5월 1일부터 5일까지 5일간 죽녹원과 종합체육관, 담빛음악당 일원에서 개최한다고 22일 밝혔다.'빛나라 빛나, 대나무!'를 주제로 대나무가 전하는 희망의 메시지를 다채로운 공연과 체험으로 풀어낸다.올해 축제는 밤까지 즐길 수 있는 체류형 콘텐츠를 대폭 강화했다. 죽녹원 봉황루 조명과 관방천 수상 조명 등 축제장 전역을 빛으로 수놓아 낮보다 아름다운 담양의 밤을 선사한다.오후 9시까지 문을 여는 죽녹원에서는 대숲 야경을 배경으로 영화를 관람하는 '대숲 영화관'을 처음 선보인다.축제 기간 윤도현 밴드와 남진, 알리, 황민호 등 세대를 아우르는 인기 가수들이 무대에 올라 축제 분위기를 한층 고조시킨다.어린이날에는 어린이 뮤지컬과 드론 제작 체험, 전국 스피드 드론 경진대회 등 미래형 콘텐츠를 운영한다.또 대나무 뗏목 타기, 물총 만들기 등 대나무를 주제로 한 역동적인 체험 행사가 축제 기간 내내 이어진다.죽녹원과 메타랜드 입장료를 지역 상품권으로 환급해 읍내 상가에서 사용할 수 있다.이정국 담양군수 권한대행은 "문화체육관광부의 명예 문화관광축제인 대나무축제가 올해는 머물며 즐기는 체류형 축제로 새롭게 도약할 것"이라며 "가족과 친구, 연인이 담양에서 잊지 못할 추억을 만들 수 있도록 마지막까지 최선을 다해 준비하겠다"고 말했다.