비상을 가능하게 하는 발레 동작, 퐁듀

20년 차 발레 강사이자 몸의 언어로 마음의 궤적을 읽어내는 관찰자입니다. 발레 언어로 내면을 들여다봅니다.

큰사진보기 ▲퐁듀(Fondu) : 삶의 추위를 녹여내는 단단한 뿌리의 온도 ⓒ 민소희 관련사진보기

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"몸을 믿고, 무릎에만 모든 무게를 싣지 마세요. 발바닥으로 바닥을 밀어내는 힘과 엉덩이의 지지력을 믿으세요. 퐁듀는 바닥으로 가라앉는 것이 아니라, 하늘을 향해 확장되는 에너지가 됩니다."

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마음이 춤을 추는 시간. 그 찰나의 희열은 굳어있던 몸의 감각을 깨우고 오늘도 여기 살아있음을 깨닫게 합니다. 발레의 수많은 동작이 찬란한 비상을 열망하지만, 그 비상을 가능하게 하는 것은 역설적으로 바닥을 향해 깊게 내려가는 '퐁듀(Fondu)'의 시간입니다.프랑스어로 '녹다'라는 뜻을 가진 퐁듀는, 한쪽 다리로 온몸의 무게를 지탱하며, 마치 따뜻한 열기에 얼음이 녹아내리듯 부드럽게 무릎을 굽히는 동작입니다. 많은 이들이 통증의 원인을 무릎에서 찾곤 하지만, 사실 무릎은 상하체의 동력을 연결하는 부드러운 통로인 운동 사슬(Kinetic Chain)의 유연한 조연일 뿐입니다.중력을 밀어내며 몸을 세우는 진짜 엔진은 지면을 움켜쥐는 발바닥의 접지력과 고관절을 단단하게 감싸는 둔근의 정교한 협응력에 있습니다. 발바닥이 지면 반발력을 온전히 수용하며 바닥에게 '나 여기 있어'라고 다정한 인사를 건넬 때, 엉덩이 근육은 그 에너지를 안정적인 축으로 치환합니다. 이 조화로운 하중 분산이 이루어질 때만 무릎 관절은 비정상적인 압박에서 해방되어, 비로소 자유롭고 우아한 궤적을 그리며 내려갈 수 있습니다.무릎을 꽉 쥐고 있던 힘을 놓아줄 때 비로소 바닥의 단단한 응답이 발바닥에 닿는다는 것. 그 부드러운 인사가 비상을 위한 가장 강력한 지지대라는 사실을 몸으로 증명하는 과정입니다. 저는 퐁듀를 할 때마다 생각합니다. '몸은 우리가 지나온 모든 계절과 감정을 묵묵히 저장해둔 가장 정직한 일기장'이라고. 우리의 몸이라는 일기장에는 누구나 저마다의 치열했던 계절과 따뜻하고 포근했던 기억이 모두 기록되어 있습니다.때로는 무거운 책임감을 묵묵히 버텨내느라 등이 조금 단단해졌을지도, 타인의 시선에 맞추느라 어깨의 긴장을 내려놓지 못했을지도 모릅니다. 상처 난 문장도, 눈물로 번진 페이지도 우리의 몸은 소중한 역사로 기억하고 있겠지요.그런 우리에게 퐁듀는 굳어버린 마음과 몸의 긴장을 따뜻한 호흡으로 녹여내라고, 그 고단했던 기록들을 부드러운 움직임으로 다시 써 내려가라고 말을 건넵니다.녹아내리는 것은 무너지는 것이 아니라, 새로운 생동감을 위해 다시 태어나는 과정입니다.이 정교한 움직임은 뇌와 몸이 나누는 위대한 대화, 즉 신경 가소성(Neuroplasticity)의 과정입니다. 반복되는 유연한 움직임은 뇌에 새로운 통로를 만듭니다. 퐁듀를 통해 무릎과 고관절의 긴장을 녹여내는 것은, 그동안 익숙했던 '통증'의 경로를 지우고 '유연함'과 '회복'이라는 새로운 길을 내는 일입니다. 저는 수업 시간에 주춤거리는 이들에게 강조합니다.우리 삶이 우리를 짓누를 때, 우리는 습관적으로 무릎을 꺾고 주저앉으려 합니다. 하지만 진정으로 건강한 삶은 그 무게를 고스란히 무릎 관절로 받아내며 버티는 것이 아닙니다. 엉덩이와 복근의 힘으로 스스로를 위로 끌어올리는 '내면의 근력'을 깨울 때, 우리는 비로소 소중한 관절을 상하게 하지 않고 인생이라는 무대를 오래도록 우아하게 걸을 수 있습니다.오늘 퐁듀를 통해 바닥으로 전한 그 다정한 인사는, 훗날 세월의 파도가 밀려와도 우리를 당당하게 세워줄 든든한 자산이 될 것입니다.