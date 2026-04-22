인천시, '자원순환 청년 서포터스' 공개 모집

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큰사진보기 ▲인천시는 자원순환센터 확충에 대한 긍정적 인식을 확산시키고, 실질적인 정책 아이디어를 발굴하기 위해 4월 27일부터 5월 22일까지 '2026 자원순환 청년 서포터스'를 공개 모집한다. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 유정복)가 2026년 자원순환센터 확충을 향한 '시민 공감' 프로젝트의 핵심 동력으로 청년들을 낙점했다. 단순한 홍보를 넘어 정책 제언까지 청년들의 감각을 빌려 자원순환 정책의 패러다임을 바꾼다는 복안이다.인천시는 자원순환센터 확충에 대한 긍정적 인식을 확산시키고, 실질적인 정책 아이디어를 발굴하기 위해 4월 27일부터 5월 22일까지 '2026 자원순환 청년 서포터스'를 공개 모집한다.이번 모집은 '2026 자원순환센터 확충 시민인식 개선 프로그램'의 핵심 전략으로 추진된다. 인천시는 사회 변화에 민감하고 디지털 전파력이 강한 MZ세대를 전면에 내세워, 자원순환센터를 '피하고 싶은 시설'이 아닌 '우리 사회에 꼭 필요한 미래 시설'로 리브랜딩할 계획이다.지원 자격은 만 19세부터 만 39세 사이의 청년이라면 누구나 도전할 수 있다. 현재 인천시에 거주하고 있거나, 지역 내 소재한 교육기관에 재학 또는 휴학 중인 학생은 물론 인천에 직장을 둔 직장인도 참여 가능하다.참가를 희망하는 청년은 인천시에서 정한 양식에 따라 자기소개서와 지원 동기, 향후 활동 계획을 작성해 이메일로 제출하면 된다. 인천시는 서류 심사를 거쳐 오는 6월 중 최종 선발 인원을 확정할 예정이다.최종 선발된 서포터스는 7월부터 12월까지 6개월 동안 본격적인 활동에 나선다. 이들은 개인 소셜 네트워크 서비스(SNS)나 인천시 홈페이지를 통해 카드뉴스, 브이로그, 숏폼 등 MZ세대의 감성이 담긴 콘텐츠를 제작해 게시하게 된다.특히, 단순히 온라인 홍보에 그치지 않고 생활폐기물 소각시설 및 자원회수시설 현장을 직접 견학하며, 체험에 기반한 실효성 있는 정책 제언 활동도 병행한다. 인천시는 적극적으로 활동한 우수 서포터스를 선정해 연말에 포상을 수여할 계획이다.정승환 인천시 환경국장은 "청년들이 주도적으로 이끌어가는 서포터스 활동이 자원순환센터 확충에 대한 지역사회의 공감대를 넓히는 결정적인 계기가 될 것"이라며 "인천의 환경 정책에 관심 있는 청년들의 많은 참여를 바란다"고 강조했다.