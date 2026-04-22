세종소방 "멧돼지 발견하면 뛰지 말고 뒷걸음질로 대피... 119·112 신고 필수"

큰사진보기 ▲멧돼지 행동 요령 안내 ⓒ 세종시 관련사진보기

큰사진보기 ▲반곡동 생활권 주변에서 포착된 멧돼지 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

최근 세종시 도심 한복판에 대형 멧돼지들이 잇따라 출몰하며 시민들의 불안감이 고조되는 가운데, 소방당국이 드론까지 투입하며 집중 대응에 나섰다. 단순한 출몰을 넘어 유리창 파손 등 실질적인 재산 피해까지 발생하고 있어, 마주쳤을 때의 정확한 행동 요령 숙지가 어느 때보다 중요해진 시점이다.세종시 소방본부(본부장 김용수)에 따르면, 올해 접수된 멧돼지 출몰 신고는 총 7건에 달한다. 특히 지난 15일 오전 7시경, 대평동에서 집현동에 이르는 광범위한 지역에 대형 멧돼지 2마리가 나타나 도심을 공포로 몰아넣었다. 당시 멧돼지들은 상가와 기관 기숙사의 유리창을 파손하는 등 거친 공격성을 보였으며, 출근길 시민들과 맞닥뜨릴 뻔한 위험천만한 상황이 연출되기도 했다.소방본부는 사태의 심각성을 고려해 지난 15일부터 20일까지 취약 시간대(오전 6~8시, 오후 7~11시)에 소방 드론과 차량을 투입해 집중 예방 순찰을 실시했다. 현재까지 추가 출몰은 없으나, 재출몰 시 경찰 등 유관 기관과 즉각적인 공동 대응에 나설 방침이다.멧돼지는 시력이 약하지만 후각과 청각이 예민하며, 위협을 느낄 경우 돌발적인 공격성을 띠는 것이 특징이다. 소방당국은 ▲정면 승부보다는 '뒷걸음질' ▲은폐물 활용 ▲안전 확보 후 신고 순의 행동 요령을 당부했다.멧돼지와 마주쳤을 때 절대 소리를 지르거나 뛰어서는 안 된다. 등을 보이며 도망가는 행위는 멧돼지의 공격 본능을 자극하는 가장 위험한 행동이다. 대신 멧돼지의 눈을 똑바로 주시하며 침착하게 뒷걸음질로 거리를 벌려야 한다. 공격 위험이 감지되면 즉시 가까운 나무나 바위 등 큰 지형지물 뒤로 몸을 숨겨, 시력이 좋지 않은 멧돼지의 시야에서 완전히 벗어나는 것이 우선이다. 이후 안전한 곳에서 즉시 119나 112에 신고해야 한다.세종시는 녹지와 하천이 도심과 밀접하게 연결된 구조를 갖추고 있어, 야생동물이 산림에서 생활권으로 진입하기 매우 용이한 환경이다. 먹이 활동이 왕성해지는 시기에 활동 범위가 넓어진 멧돼지들이 도심 내 '생태 통로'를 타고 주택가까지 내려오는 일이 잦아진 것으로 분석된다.이장주 119대응과장은 "소방 드론 등을 활용한 선제적 예방 순찰로 시민 안전 확보에 총력을 기울이고 있다"며 "위험 상황 발생 시 무리하게 대응하지 말고 안전한 곳으로 우선 대피한 뒤 즉시 119로 신고해 달라"고 강조했다.사후 포획 만큼이나 중요한 것은 시민들의 침착한 대응이다. 도심 속 야생동물과의 '위험한 동거'가 이어지는 지금, 행동 요령 하나가 소중한 생명을 지키는 최선의 방어선이 될 수 있다.