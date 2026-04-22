선박 나포하면서 협상하자? 이란 2차 협상 불참

큰사진보기 ▲미국 전쟁부가 한국시간으로 21일 오후 7시 50분 X에 초대형 유조선 티파니호를 인도양 공해상에서 나포했다고 X에 밝혔다. ⓒ 미국 전쟁부 관련사진보기

"의외도 아니지만 이란 정부가 심각하게 분열돼 있다는 사실과 파키스탄의 아심 무니르 군총사령관 및 셰바즈 샤리프 총리의 요청을 바탕으로, 그들의 지도자와 협상대표가 일치된 제안을 마련할 그런 때가 될 때까지 공격을 연기해달라는 요청을 받았다. 이에 따라 나는 우리 군에게 지시했다. 해상봉쇄를 유지하고, 다른 모든 면에서 대비태세를 갖추고, 그들의 제안이 제출되는 그런 때까지 휴전하도록, 어떻게든 논의(discussion)가 결론 날 때까지."

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"이란 항구를 봉쇄하는 것은 전쟁 행위이며, 따라서 휴전 위반이다. 상업 선박을 공격하고 승무원을 인질로 삼는 것은 훨씬 더 큰 위반이다. 이란은 제재를 무력화하는 방법을 알고 있으며, 자국의 이익을 방어하는 방법과 괴롭힘에 저항하는 방법을 안다."

트럼프 대통령이 '2차 협상이 열린다'고 장담할 때, 미군은 인도양에서 이란 연계 선박을 나포했다. 이란은 협상에 나서지 않았다. 미국 대통령은 이란이 협상에 나설 때까지 공격하지 않겠다고 했지만 해상봉쇄는 풀지 않았다.도널드 트럼프 미국 대통령은 미국동부시각으로 21일 오후 4시 9분(한국시각 22일 오전 5시 9분) 트루스소설에 '도널드 J. 트럼프 대통령의 성명서'라는 제목으로 다음의 글을 올렸다.트럼프 대통령은 2차 종전협상이 파키스탄에서 열릴 거라고 장담하면서 미국 대표로 제임스 밴스 부통령이 파키스탄으로 출발할 거라고 말했지만, 이란이 협상에 응하지 않자 이를 이란 내부 분열 탓이라고 주장한 것이다.트럼프 대통령이 2차 협상에 임하라고 종용할 당시 이란은 미국이 해상봉쇄를 유지하는 한 협상에 임하지 않는다는 입장을 분명히 해왔다. 압바스 아락치 이란 외무장관은 이란 시각으로 21일 오후 9시 46분(한국시각 22일 오전 3시 16분) X에 다음의 글을 올렸다. 트럼프 대통령이 글을 올리기 전이다.미국은 지난 19일 오만만을 항해하던 이란의 컨테이너선 투스카호에 사격을 해 무력화시킨 뒤 나포해 이란의 반발을 샀다. 하지만 이란을 향해 2차 협상에 나서라고 압박하면서도 공해상에 있는 이란 연계 유조선을 나포한 것으로 나타났다.미국 전쟁부는 한국시간으로 21일 오후 7시 50분 X에 초대형 유조선 티파니호를 인도양 공해상에서 나포했다고 밝혔다. 전쟁부는 "무국적 제재 대상 M/T Tifani에 대해 사고 없이 방문 권리 행사, 해상 차단 및 탑승 작전을 실시했다"며 "우리는 이란에 물질적 지원을 제공하는 제재 대상 선박을 차단하고 불법 네트워크를 교란하기 위한 글로벌 해상 집행 노력을 추구할 것"이라고 밝혔다.