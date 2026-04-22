2026 여수세계섬박람회, 지금은 '섬의 미래'를 논할 때다

어반전략컨설팅 대표이자 체육학 박사로, 도시 전략과 AI 비즈니스 분야를 연구하며 다수의 책을 집필한 작가입니다. '국박사'라는 이름으로 활동하며 《내가 나를 오해하고 있었다》 등의 저서를 통해 삶의 성찰을 나누어 왔습니다. 전략적 통찰과 인문학적 감성을 바탕으로, 급변하는 시대 속 우리가 주목해야 할 사회의 변화와 가치를 글로 기록합니다.