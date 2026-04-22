현실의 중력이 무거울 때, 이 동작을 떠올려보세요

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20년 차 발레 강사이자 몸의 언어로 마음의 궤적을 읽어내는 관찰자입니다. 발레 언어로 내면을 들여다봅니다.

큰사진보기 ▲무거운 오늘을 축으로 삼아, 비로소 가벼운 내일을 향해 뻗는 선 ⓒ 민소희 관련사진보기

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"자극과 반응 사이에는 공간이 있다. 그 공간 안에는 우리가 선택할 수 있는 힘이 있다. 그 선택에 우리의 성장과 행복이 달려 있다."

"스스로 한계를 정해두지 마세요. 거울 안의 손과 발만 보지 말고, 더 멀리, 나무 뒤에 숨은 광활한 숲을 마음의 눈으로 보세요. 지금 느끼는 긴장감은 고통이 아니라, 우리 몸이 더 좋은 움직임을 향해 확장되고 있다는 행복한 신호입니다."

[아라베스크(Arabesque)]

덧붙이는 글 | 통증은 몸이 보내는 마지막 초대장이며, 발레는 그 초대에 응하는 가장 우아한 대화이다.

이 기사는 브런치에도 송고됩니다.

한계를 밀어내며 마주하는 발레의 수많은 동작 중 가장 상징적이고 아름다운 실루엣을 꼽으라면 단연 '아라베스크(Arabesque)'일 것입니다.한쪽 다리를 뒤로 길게 뻗어 올리고, 손끝은 허공을 가르며 아스라이 먼 곳을 향하는 그 모습은 마치 중력을 거부하고 비상하려는 새의 날갯짓을 닮아 있습니다. 이 우아한 곡선을 그리는 과정은 몸 안의 에너지를 가장 정교하게 사용하는 시간입니다.뻗어 올린 다리를 지탱하는 단단한 둔근의 힘과 상체가 무너지지 않도록 척추를 위로 끌어올리는 기립근의 에너지가 팽팽하게 맞물릴 때, 아라베스크는 단순한 기술을 넘어 내 몸의 한계를 기분 좋게 밀어내는 '확장된 균형의 결정체'가 됩니다.우리 삶에서도 아라베스크가 절실한 순간이 있습니다. 나를 주저앉히려는 일상의 무게와 현실이라는 중력이 유독 무겁게 느껴질 때, 우리는 습관적으로 몸을 웅크리고 시선을 '나를 가둔 바닥'으로 떨어뜨리곤 합니다.그러나 진정한 해방감은 그 무게를 피해 도망칠 때가 아니라, 그 무게를 견디며 고개를 들어 '당당하고 단호하게 마주 보고 결정'할 때 찾아옵니다. 오스트리아의 정신과 의사이자 심리학자인 빅터 프랭클은 그의 저서 <죽음의 수용소에서> 이렇게 말했습니다. ​아라베스크는 바로 그 보이지 않는 선택의 '공간'을 몸으로 구현하는 동작입니다. 다리를 들어 올릴 때 마주하는 저항을 억압이나 고통이 아닌, 나를 더 높이 세워줄 지지대로 삼아보세요. 그것을 뚫고 나아가겠다는 의지를 선택하는 찰나, 우리는 비로소 중력의 구속을 벗어나 무중력의 궤도에 올라탄 듯한 경이로운 자유와 행복을 만끽하게 됩니다. 저는 수업 중에 자주 이야기 합니다.오늘도 저는 저의 아라베스크를 점검합니다. 과거의 상처가 나를 잡아당길 때, 저는 오히려 그 힘을 이용해 더 멀리 다리를 뻗습니다. 뒤로 뻗은 다리가 지나온 과거라면, 앞으로 향한 손끝은 내가 마주할 내일입니다. 그 사이에서 팽팽하게 중심을 잡고 선 오늘, 저는 억압 없이 자유롭게 흐르는 호흡의 리듬에 몸을 맡깁니다. 나를 붙잡는 한계에 부딪혀 멈춰 서기보다, 그 끝을 아주 살짝만 더 밀어내 보시기 바랍니다.당신이 용기 내어 뻗은 손끝과 발끝 사이에서, 누구도 침범할 수 없는 당신만의 광활한 자유가 펼쳐질 것입니다. 오늘도 당신의 세계가 기분 좋게 한 뼘 더 넓어지는, 평온하고도 위대한 하루가 되시길 바랍니다.한계를 축으로 삼는 확장의 미학. 아라베스크는 수직의 축(고정)과 수평의 확장(이동)이 완벽한 조화를 이루어야 하는 동작입니다. 생리학적으로는 길항근의 조절을 통해 신체의 장력을 극대화하며, 이는 뇌과학적으로 '자기 조절력'을 담당하는 전전두엽의 기능을 활성화합니다. 아라베스크에서 가장 중요한 것은 다리의 높이가 아니라, 상하좌우로 뻗어 나가는 '에너지의 방향성'입니다. 우리 삶 또한 한계에 갇히는 것이 아니라, 그 한계를 견고한 축으로 삼아 더 넓고 자유로운 곳으로 나를 확장할 때 비로소 우아한 해방감을 얻을 수 있습니다.