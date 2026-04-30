한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

소리의 장례

- 신준영

귀는 소리들의 장지葬地

모든 소리는 내 귓속으로 와서 죽는다

지금은 벌들이 나는 때

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투명 망토를 걸친 벌들이 일제히 날아오르면

귓속에 불을 질러

알몸으로 추락한 벌들은 불탄 날개를 덮고 떨며 잠들지

아직은 밤의 개가 짖는 시간

출처를 의심받는 그림자들이 뒤꿈치를 들고 월담할 때

귓속 개는 불온한 제 그림자를 향해 거품을 물지

나는 하나의 측백나무처럼 납작해진 마음이 되었다가

탱자나무 하얀 꽃에 입술을 베이지

소생술 없이 깨어나는 변방의 소리들

발각될 수 없는 말들로 귀를 앓는다

큰사진보기 ▲모든 소리는 내 귓속으로 와서 죽는다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <나는 불이었고 한숨이었다>, 걷는사람, 2022.시인_신준영 : 2020년 <실천문학>으로 등단했다. 시집으로 <나는 불이었고 한숨이었다>가 있다.귀는 소리들이 모였다 사라지는 '소리들의 무덤'이다. 소리는 단순히 듣고 끝나는 것이 아니라, 쌓였다가 사라지는 듯하지만 결국 시인의 내면 어딘가에 남는다. 따라서 소리를 듣는다는 것은 내면에 축적되는 기억이면서 동시에 불안과 고통을 불러온다. 벌들이 "귓속에 불을" 지르고 추락하며, "밤의 개가 짖는" 분열과 불안의 시간이 이어지는 것이다. "납작해진 마음"과 "입술을 베이"는 연약한 내면을 가진 시인에게 통제되지 않은 채 불쑥 나타나는 "변방의 소리"를 마주하는 일은 고통이자 상처가 된다. 어쩌면 더 큰 고통은 날것의 소리 자체가 아니라, 말로 표현할 수 없거나 혹은 표현해서는 안 되는 것들에서 비롯될지도 모른다. "발각될 수 없는 말들로 귀를 앓는다"는 고백은 말하지 못한 것일수록 오히려 더 깊은 통증으로 남는다는 것을 또렷하게 보여준다. (백애송 시인)