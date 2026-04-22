지역 명소로 거듭난 철쭉동산, 개막식에 방문해 보니

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큰사진보기 ▲2026 군포철쭉축제가 시작된 철쭉동산 ⓒ 윤서영 관련사진보기

"오늘 군포시 사람들 다 여기로 왔나...?"

큰사진보기 ▲먹거리 부스와 체험부스로 가득 찬 도로 ⓒ 윤서영 관련사진보기

"나 보기가 역겨워 가실 때에는 말없이 고이 보내드리오리다"

큰사진보기 ▲전망대에서 바라본 군포철쭉동산 ⓒ 윤서영 관련사진보기

큰사진보기 ▲구역을 나눠 깃발로 구분한 모습 ⓒ 윤서영 관련사진보기

"오늘은 철쭉이 아직 많이 피지 않아서 아쉽지만 다음 주면 절정에 이를 것 같아요"

"올해는 알파벳으로 구역을 나눈 점이 맘에 들어요. 그런데 방향 표시가 없는 점은 불편해요. 많은 분들이 여기서 길을 헷갈려하세요."

큰사진보기 ▲새우튀김을 판매하고 있는 먹거리 부스 ⓒ 윤서영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

봄이 오면 온 세상은 벚꽃을 찾는다. 하지만 봄의 주인공은 벚꽃만이 아니다. 노란 개나리, 분홍빛 진달래 등이 그 뒤를 잇는다. 그렇지만 유독 철쭉은 은근히 소외되는 듯 하다. 진달래꽃처럼 김소월의 시로 기억되지도, 개나리처럼 동요에 등장하지도 못한다. 그럼 누가 철쭉을 찾을까?길거리에 어디에나 흔하게 존재하고 쉽게 지지도 않아서일까, 굳이 철쭉을 벚꽃처럼 나서서 보려는 사람은 드물다. 하지만 이 흔한 꽃을 소중하게 품어 거대한 동산을 만들고 지역의 관광명소로 만든 도시가 있다. 바로 군포시이다.경기도에 있는 작은 도시 군포시에는 매년 이맘때 사람들의 발걸음이 모이는 곳이 있다. 아파트와 학교로 둘러싸인 공간 속에서 홀로 분홍빛으로 솟아오른 철쭉동산이 그 주인공이다. 산본이라는 작은 도시에서 산 20여 년 동안 철쭉이 피고 지는 모습을 수없이 지켜봤다. 걸어서 10분 남짓이면 철쭉동산에 도착할 수 있는 곳에 살았지만 막상 철쭉철에 꽃을 보러 간 기억은 많지 않다.철쭉이 만개하는 4월 중순은 언제나 중간고사 기간이었기 때문이다. 심지어 중학교는 철쭉동산 바로 앞에 있었고 철쭉을 보러 온 상춘객들로 학교 앞이 바글바글했지만 시험이 끝나지 않은 중학생에게는 언제나 그림의 떡이었다. 어느덧 대학교까지 졸업하고 중간고사의 굴레에서 자유로워진 지금, 마침내 2026 군포철쭉축제의 개막식에 방문해보았다.올해 군포철쭉축제는 4월 18일부터 26일까지 9일간 진행된다. 개막식이 있었던 18일은 최고기온이 27도까지 올라가면서 때 이른 여름 날씨가 찾아왔다. 주말 사이 부쩍 더워진 날씨에 온몸에서 땀이 흐르기 시작했다. 18~19일에는 '차없는 거리'가 운영되어 철쭉동산 앞 도로가 통제되고 먹거리·체험부스가 설치되어 자유롭게 도로 위를 걸어다닐 수 있었다. 철쭉동산 앞 도로에 들어선 순간 축제를 위해 몰려든 인파를 보고 입이 떡 벌어졌다. 눈 앞에 보이는 사람만 족히 몇백 명은 넘을 것 같았다. 함께 온 친구와 마주보고 이런 말을 할 수밖에 없었다.도로 양쪽에는 푸드트럭과 체험 부스가 끝도 없이 늘어서 있었다. 사람들은 저마다 간식거리를 들고 웃는 중이며, 아이들은 풍선을 들고 즐겁게 뛰어다니고 있었다. 더운 날씨 때문인지 그늘에 돗자리를 깔고 쉬고 있는 사람들도 더러 보였다. 돗자리 위에서 릴스를 찍고 있는 4명의 초등학생이 눈에 띄었다.이들에게 질문을 건넸더니 철쭉동산 근처에 있는 둔전초등학교 재학생이라고 답했다. 가장 먼저 나온 대답은 "더워요"였다. 이들은 "몇 달 전부터 축제가 열리기만을 기다렸다"며 "날은 덥지만 여러 체험부스를 즐길 수 있어서 즐겁다"는 감상을 전했다. 학생들의 팔에는 체험 부스에 받은 듯한 타투스티커가 붙어있었다.철쭉동산에 들어가자마자 '진달래꽃'이 귀를 파고들었다. 동산 앞에 설치된 무대 위에서 출연자들이 마야의 '진달래꽃'을 열창하고 있었다. 여기는 철쭉 축제인데 진달래꽃이 웬 말인가? 알고보니 진달래꽃과 철쭉은 모두 진달래과 식물이라고 한다. 그렇지만 철쭉과 진달래는 엄연히 다른 꽃이다. 진달래는 봄의 시작을 알리는 식용가능한 꽃이지만, 철쭉은 봄의 절정에 피어나는 동시에 독성을 품은 꽃이다. 철쭉은 자신이 주인공인 철쭉 축제에서조차 온전한 주인공이 되지 못하고 소외당하고 있었다.이런 아이러니를 뒤로 하고 철쭉동산에 오르기 시작했다. 분홍빛 물결이 가득할 것이라는 기대와는 달리 철쭉이 만개하지 않아 군데군데 푸른빛이 돌았다. 내심 아쉬움이 느껴졌지만 그래도 괜찮았다. 축제는 9일 동안이고 다음 주에는 만개할 듯 보이니 말이다.15분 정도를 올라가면 동산의 꼭대기에 철쭉을 한눈에 내려다 볼 수 있는 전망대가 있다. 전망대에서는 부채꼴 모양으로 펼쳐지는 철쭉의 풍경을 감상할 수 있었다. 낮은 곳에서는 철쭉이 만개하지 않았다고 생각했지만 위로 올라갈수록 활짝 핀 철쭉이 많아 분홍빛이 눈에 가득 들어왔다.동산 내부에는 곳곳에 자원봉사자분이 배치되어있었다. 그늘에 앉아 쉬시는 자원봉사자분께 질문을 건네기 위해 조심스레 찾아갔다. 3명의 봉사자분은 군포시 여성단체 소속으로 매년 철쭉축제를 위해 봉사를 신청한다고 말했다.봉사자분들의 말을 듣고 보니 알파벳으로 구역을 나누고 깃대를 세워서 누구나 어느 구역에 있도록 한 눈에 볼 수 있도록 한 점이 눈에 들어왔다. 한편으로 방향 표시가 부족하다는 점은 생각하지 못해 놀라웠다. 20년을 이 동네에서 살았던 사람에게는 너무 익숙해서 미처 생각하지 못한 관점이었다. 어쩌면 철쭉조차도 익숙함에 속아 소중함을 잊어버린 존재 중 하나였는지 모른다. 이렇게 아름다운 분홍빛을 매년 4월이면 당연하게 볼 수 있는 광경 정도로 치부하고 있었다.축제에서 나가는 길에는 먹거리 부스에 들러 망고새우튀김을 구매했다. 도로 위에 줄지어 있는 여러 부스들이 다시 눈에 들어왔다. 눈에 띄는 점은 대부분이 지역상인들이 운영하는 부스였다는 것이다. 내가 아는 가게 이름들도 종종 보이곤 했다.옆에 있던 친구는 "옛날에는 철쭉이랑 공연이 전부였던 거 같은데, 지역활성화를 위한 부스도 많아졌네. 이전보다 체계적인 것 같아"라고 말했다. 친구의 말에 전적으로 공감했다. 내가 기억하는 철쭉축제는 철쭉을 보기 위해 바글바글 몰린 사람들과 연예인 초대 공연으로 시끄러웠던 모습이었다. 그 시절과 비교하면 철쭉축제는 단순히 보는 축제가 아니라 함께 만드는 공간이 되어 있었다.사실 군포시와 철쭉은 그 시작부터 지역 사회와 맞닿아 있었다. 지금은 분홍빛 철쭉이 넘쳐나지만 불과 20년 전만 해도 이곳은 고압 송전탑이 세워져 있던 삭막한 언덕이었다. 1999년 군포시 공무원과 시민이 함께 언덕에 철쭉 묘목을 심기 시작하면서 지금의 철쭉동산이 탄생할 수 있었다. 이제는 익숙해진 풍경이지만, 철쭉은 그저 흔하게 피어 있는 꽃이 아니라 한 도시의 역사를 견인해 온 동반자였다. 익숙함이라는 색안경을 벗고 바라보자 보이는 철쭉은 그저 소외된 꽃이 아니었다. 미처 자각할 수 없을 정도로 시민들에게 깊이 스며든 일상의 일부였다.어느덧 군포철쭉축제가 올해로 개최 12년을 맞이했다. 축제의 현장에서 여러 목소리를 들으며 느낀 것은 누군가에겐 매년 보이는 익숙한 광경일지라도 다른 이에겐 새롭고 낯선 풍경일 수도 있다는 점이었다. 우리는 흔히 봄의 정취를 벚꽃에서 찾지만, 보랏빛의 자산홍, 붉은색의 영산홍, 분홍빛의 산철쭉 등 다채로운 색감을 보여주는 철쭉 역시 놓치기 아쉬운 봄 풍경이다. 지하철 4호선 수리산역에서 5분 거리에 위치한 군포시 철쭉동산, 서울 근교 도심 속에서 색다른 봄꽃축제를 즐기고 싶다면 이곳을 걸음을 옮겨보는 것은 어떨까.