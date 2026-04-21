우원식 "5·18 정신 헌법 수록, 내란 꿈도 못꾸는 개헌 완성"

큰사진보기 ▲우원식 국회의장이 21일 광주광역시 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 분향하고 기자들과 만나 5·18 정신의 헌법 전문 수록에 대한 생각을 밝히고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

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우원식 국회의장은 21일 "5·18 정신을 헌법에 새겨 넣어, 내란을 꿈꿀 수 없는 헌법 체계를 만들어야 한다"고 말했다.우 의장은 이날 오후 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 참배하고 "5·18 정신을 헌법 전문에 수록하는 것은 '국민을 이기는 권력은 없다'는 역사적 교훈과 대한민국 민주주의를 지켜온 힘이 국민에게 있다는 사실을 헌법에 새기는 일"이라고 밝혔다.그는 "국회가 추진하고 있는 39년 만의 개헌을 5·18 민주 영령과 광주시민들께 보고드리고, 남아있는 과제를 해결할 힘을 얻기 위해 이 자리를 찾았다"며 "이번 개헌은 개헌의 문을 열고 대한민국이 미래로 나아가기 위한 출발점"이라고 강조했다.이어 "우리의 자랑스러운 민주화 정신, 항쟁의 정신을 헌법에 새겨 넣어야 한다"며 "함께 내란의 시대를 끝내고 민주주의 시대로 나아가, 세계에 자랑할 수 있는 대한민국을 만들어가자"고 말했다.5·18 정신 헌법 수록이 담긴 개헌안의 국회 의결과 관련해서는 "아쉽게도 국민의힘이 당론으로 반대하고 있다"며 "국민의힘도 다 약속하고 이곳에 와서 숱하게 약속했다. 다시는 내란을 꿈꿀 수 없는 헌법을 만드는 일에 국민의힘이 당론으로 반대하는 것은 이해하기 어렵다"고 비판했다.또 "이제는 약속의 시간이 아니고 실천의 시간"이라며 "의원들이 자유 투표를 할 수 있도록 하면 통과시킬 수 있다"고 덧붙였다.이정현 국민의힘 전남광주통합특별시장 후보를 향해서는 "국회의원들이 자유의사에 따라서 투표할 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 보는데, 이에 답해달라"고 말했다.이에 대해 이정현 국민의힘 전남광주통합특별시장 예비후보는 이날 입장문을 통해 "오래전부터 5·18 정신의 헌법 전문 수록에 찬성해 왔다"며 "(개헌) 국회 표결에 있어 자율 투표를 제안한다"고 답했다.한편, 우 의장은 민주묘지 참배에 앞서 방명록에 '5·18정신의 헌법전문 수록, 다시는 내란을 꿈도 못 꾸게 하는 개헌, 반드시 완성하겠습니다!'라고 적었다.