베트남 향하는 이 대통령, 누구와 어떤 얘기 나눌까?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2025년 8월 또 럼 베트남 당서기장과 청와대 영빈관에서 열린 국빈만찬에서 건배를 하고 있다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령과 또 럼 베트남 당 서기장이 2025년 8월 11일 서울 용산 대통령실 청사에서 공동언론발표를 하고 있다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

이재명 대통령이 21일 인도 순방을 마치고 베트남으로 향한다.이 대통령은 이날 저녁 베트남 하노이에 도착해 다음 날인 22일 동포 오찬간담회를 시작으로 2박 3일 간의 베트남 국빈 방문 일정을 소화할 예정이다. 이는 이달 초 출범한 베트남 신지도부의 첫 국빈 행사로, 또 럼(To Lam) 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 지난 8월 이재명 정부의 첫 국빈으로 방한한 이후 8개월 만에 성사된 답방이다.이 대통령은 22~23일 이틀에 걸쳐 베트남 신지도부 전원과 교류한다. 먼저 22일엔 호치민 묘소에 헌화한 후 베트남 지도부와 공식 환영식을 갖는다. 이후엔 또 럼 당 서기장과 정상회담을 하고 양해각서(MOU) 교환식 및 공동언론발표, 국빈 만찬을 함께 할 예정이다. 23일엔 베트남 지도부의 서열 2위 레 민 흥(Le Minh Hung) 총리와 면담을 하고 서열 3위인 쩐 타인 먼(Tran Thanh Man) 국회의장과 면담 및 오찬을 함께 하기로 했다.청와대는 이를 통해 "아세안을 넘어 글로벌 핵심 협력국인 베트남과 최상의 파트너십을 구축할 수 있을 것"이라고 기대했다. 또 럼 당 서기장이 이 대통령의 첫 국빈으로 방한한 데 이어 이 대통령이 이번에 베트남 신지도부의 첫 국빈으로 방문하면서 최고지도자 간 유대와 신뢰를 강화하는 계기가 될 것이란 설명이다.청와대는 특히 미국·이스라엘-이란 전쟁으로 인한 에너지 및 공급망 위기 상황과 관련, 양국 간 전략적이고 호혜적인 협력을 강화하기 위한 실질적인 방안에 대한 심도 있는 논의도 기대한다고도 밝혔다.이 대통령은 경제와 행정을 총괄하는 레 민 흥 총리와는 양국 간 전략적 경제 협력 강화 방안과 베트남 진출 한국 기업들의 애로사항 해결을 논의할 것으로 보인다. 쩐 타인먼 국회의장과는 양국의 포괄적 전략 동반자 관계에 걸맞은 의회 교류 활성화 및 한국 기업인 및 재외동포들의 체류 환경 개선 방안에 대한 의견을 나눌 예정이다.이에 대해 청와대는 "신임 총리와 국회의장 등 베트남 신지도부 전원과 교류하여 양국 간 장기적·안정적 협력의 기반을 마련한다는 의의가 있다"고 설명했다.또 럼 서기장과는 24일 친교 일정을 통해 다시 만날 계획이다. 이 대통령은 옛 하노이 중심 왕성이자 대표적인 랜드마크이며 유네스코 세계문화유산으로도 널리 알려진 탕롱 황성을 또 럼 서기장과 시찰하는 친교 일정을 가진 후에 귀국한다.양국 경제계 대표 인사들과 교류하는 일정도 마련돼 있다. 이 대통령은 23일 오후 한-베트남 비즈니스 포럼에 참석해 양국 교역 투자, AI, 과학기술, 에너지 전환 등 양국의 미래 지향적 경제협력 확대를 위한 방안을 논의할 예정이다.한편 청와대는 이번 순방을 통해 에너지와 공급망 안정, 핵심광물 협력 등 베트남과의 경제 안보 파트너십 구축을 위한 소통도 강화해 나갈 것이라고 밝힌 바 있다. 특히 베트남이 국가 개조 전략의 일환으로 추진 중인 신도시, 철도, 공항 등 대규모 국책 사업에 양국 협력 가능성이 크다고 보고 있다.위성락 국가안보실장은 지난 16일 브리핑에서 베트남 방문의 기대 성과 중 하나로 "한국과 베트남 간 전략적 경제 협력의 고도화"를 짚으면서 "인프라, 원전 등 국가 발전의 핵심 분야에서 베트남과 호혜적 전략적 협력을 강화해 나가고자 한다"고 밝힌 바 있다.최영삼 주베트남대사도 지난 20일 베트남 일간지 <인민>에 실은 기고문을 통해 "이번 국빈 방문을 통해 양국은 경제 성장과 국민 편익 증진에 직결되는 핵심 분야에서 속도감 있는 협력을 전개할 것"이라며 "고속철도와 신도시 등 대규모 인프라 건설은 물론, 기후 위기에 대응하며 지속가능한 성장을 뒷받침할 LNG 및 재생에너지 등 에너지 분야의 전략적 공조가 심도 있게 논의될 예정"이라고 했다.참고로 2025년 양국 교역액은 946억 달러로 역대 최고치를 경신했고 2030년까지 양국 교역액 1500억 달러 달성을 목표로 하고 있다.