순창군, 지방소멸대응기금 어떻게 썼나?

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덧붙이는 글 | 이 기사는 열린순창에도 실립니다.열린순창은 전북 순창군에 있는 지역신문사입니다.

전북 순창군은 지방소멸대응기금을 활용해 인구소멸 위험을 돌파하기 위해 여러 가지 기금 사업을 시행했다. 기자는 순창군 농촌활력과가 2022년부터 추진한 기금 사업은 어떤 것들이 있는지 분석해봤다.순창군 농촌활력과가 추진하는 지방소멸대응기금 사업으로는 ▲면 소재지 공공임대주택 건립 ▲마을시설 연계 청년일자리 창출(지역사업관리단 운영) ▲역사문화체험 연계 도농교류기반 확대(방산권역 리모델링) ▲지역활력타운 청년, 귀촌인 공공임대주택 건립 등이 있다.'면 소재지 공공임대주택 건립 사업'은 공공임대주택 건립과 부대시설을 조성하는 것으로, 사업 기간은 2022년부터 2026년까지다. 이 사업은 인구유출 방지와 외부 인구 유입을 유도하고, 신혼부부, 청년, 귀농귀촌인 등을 위한 저렴한 임대료의 공공임대주택 공급을 통해 정주인구 증가를 유도하는 게 목적이다.군은 무주택 취약계층을 위한 공공임대주택을 건립하여 주거복지의 사각지대를 해소할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 사업 추진 현황은 다음과 같다.▲동계면 공공임대주택(14호) 준공(2024년 9월) ▲복흥면 공공임대주택(20호) 준공(2025년 5월) ▲쌍치면 공공임대주택(20호) 착공(2025년 6월).이 사업은 주거비 부담 완화로 청년과 귀촌인 유입을 유도해 지역 정주 인구 증가를 기대해볼 수 있을 것으로 보인다. 다만, 인프라 확충 후 실제 입주 수요 지속 가능성과 공실 관리 문제 등은 고민해봐야 할 대목이다.순창군 농촌활력과 공공주택팀 관계자는 "동계면과 복흥면 공공임대주택 건립 사업은 끝났고 쌍치면 공공임대주택 건립 사업은 올해 말까지 진행될 예정"이라고 설명했다.'마을시설 연계 청년일자리 창출(지역사업관리단 운영) 사업'은 지역사업관리단(4명), 지역사업관리단 운영을 통한 권역ㆍ마을시설 관리와 도농교류 활성화를 도모하는 사업으로, 사업 기간은 2022년부터 2025년까지다. 사업의 추진 현황은 다음과 같다.▲완료지구 시설관리 65개소(방문횟수 372회, 시설점검 259회, 시설관리 176회, 기타 22회 등) ▲인적자원 조사 및 데이터베이스 구축 ▲홍보마케팅(디지털 컨텐츠 제작) ▲팸투어 5회 ▲시설물 조사.이 사업은 체계적인 시설물 유지보수와 지역 청년의 안정적 고용 기회 제공에 도움이 될 것으로 보인다. 다만, 사업 기간(2025년) 이후의 지속적인 재원 확보와 고용 승계 방안 등이 담보되어야 할 것으로 보인다.'역사문화체험 연계 도농교류기반 확대(방산권역 리모델링) 사업'은 농촌유학시설과 공유농장 연계를 통해 시설물 용도변경과 리모델링을 하는 사업으로, 사업 기간은 2022년부터 2023년까지다.권역 시설물 중 유휴 시설을 농촌유학시설로 조성하여 도농교류 활성화 기반을 조성하고 농촌유학 유치를 통한 정주 인구 증대가 이 사업의 목적이다. 군은 도시 학생들의 농촌 유학과 농촌 체험을 통한 도농교류 활성화, 정주 인구 증대 등을 기대하고 있다. 사업의 추진 현황은 다음과 같다.▲방산권역 시설물 유지관리사업 실시설계용역 착수(2022년 12월 7일) ▲방산권역 시설물 유지관리사업 준공(2023년 12월 27일).이 사업은 농촌 유학 활성화를 통한 학령인구 유입과 유휴 시설 자산 가치 상승 등의 긍정적인 효과를 불러올 것으로 기대된다. 다만, 운영 프로그램의 내실화가 필요할 것으로 보인다.'지역활력타운 청년, 귀촌인 공공임대주택 건립 사업'은 지역활력타운(순창 행복플러스타운) 조성사업 공공임대주택 40세대를 건립하는 것으로, 사업은 올해부터 시작될 예정이다.이 사업의 목적은 지역수요 맞춤형 청년 근로자 및 귀농ㆍ귀촌인 대상 공공임대주택 건립이다. 군은 청년 근로자와 귀농ㆍ귀촌인 대상 공공임대주택 건립을 통한 정주인구 증대를 기대하고 있다고 전했다. 사업의 추진 현황은 다음과 같다.▲지역활력타운 지역개발사업규역 지정 및 실시설계 용역 발주(2026년 3월) ▲지역개발사업구역지정 신청에 따른 공공임대주택 설계 용역 착수(2027년 6월).이 사업은 맞춤형 주거 단지 조성으로 청년 근로자의 지역 안착 및 삶의 질 향상에 도움을 줄 것으로 기대된다. 다만, 2027년 설계 착수 등 이후의 행정 절차가 지연되지 않도록 노력이 필요할 것으로 보인다.순창군 농촌활력과 전원마을 TF팀 관계자는 "지역활력타운 자체는 국토부 사업으로서 지역 개발 구역 지정을 승인받아야 한다"며 "관련된 용역을 올해부터 진행하고 있다"고 말했다.이어 "공공임대주택에 투입되는 지방소멸대응기금은 올해에는 집행하기 어렵다. 지역 개발 사업 구역 지정이 어느 정도 되고 구역에 대한 안이 나와야 그에 따른 설계가 가능하기 때문"이라며 "내년부터는 (지방소멸대응기금을) 설계비로 집행할 계획"이라고 덧붙였다.