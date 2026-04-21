코스피 사상 첫 6380선 돌파, 골드만삭스 "8000까지 간다"

큰사진보기 ▲코스피가 2% 넘게 상승해 사상 최고치에서 장을 마친 21일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 169.38포인트(2.72%) 오른 6,388.47에 거래를 마치며 지난 2월 26일 기록한 종가 기준 사상 최고점(6,307.27)을 약 2개월 만에 경신했다. 코스닥지수는 전장보다 4.18포인트(0.36%) 오른 1,179.03에 장을 마쳤다. 2026.4.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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코스피가 새 역사를 썼다.21일 코스피는 전 거래일 보다 169.38포인트(2.72%) 급등한 6388.47에 장을 마감했다. 이날 지수 6302.54포인트로 개장한 코스피는 오전 9시 10분께 지난 2월 27일에 세웠던 기존 장중 최고치(6347.41포인트) 기록을 갈아 치웠고 6400선 턱밑까지 질주했다.상승장을 주도한 건 외국인이다. 이들은 유가증권시장에서만 1조 3342억 원어치를 사들였다. 특히 전기전자 업종을 중심으로 현물과 선물을 동시에 사들이며 지수 상단을 열었다. 기관 역시 7379억 원을 사들이며 화력을 보탰다. 반면 개인 투자자들은 약 1조 9202억 원 규모의 차익 실현에 나서면서 물량을 쏟아냈다. 외국인과 기관이 이를 모두 받아내며 두터운 가격 방어선을 만들었다.업종별로 보면 이번 상승장의 일등 공신은 단연 반도체였다. SK하이닉스는 이날 전날 대비 6만 원(5.15%) 급등한 급등한 122만 6000원에 장을 마감했다. 장중 한때 122만8000원을 돌파하며 사상 신고가를 다시 썼다. 시가총액은 872조 원을 넘어섰고 외국인 소진율(보유할 수 있는 최대 한도 대비 현재 보유율)도 53%에 육박했다.오는 23일 예정된 1분기 실적 발표를 앞두고, 시장에서는 삼성전자의 뒤를 잇는 '역대급' 성적표를 기대하는 분위기다. SK하이닉스의 올해 영업이익 컨센서스는 38조 원 수준이지만, 최근 한 달 사이 2026년 영업이익 추정치가 최대 251조 원까지 상향 조정되는 등 이익 전망치가 가파르게 오르고 있다.게다가 주가는 사상 최고가 수준이지만 밸류에이션 부담은 오히려 낮아지고 있다. 이익 추정치가 주가보다 더 빠르게 오른 덕에 SK하이닉스의 추정 주가수익비율(PER)은 5.34배 수준까지 낮아졌다.코스피도 마찬가지다. 신한투자증권은 이날 코스피를 두고 "지수는 사상 최고가인 데 비해 반도체 중심 이익 추정치가 급등하면서 코스피의 12개월 선행 주가수익비율(12MF PER)은 '팬데믹 수준'인 7.5배에 머물러 있다"고 분석했다. 지수가 계속 신고가를 경신하는데도 불구하고 시장은 여전히 매력적인 구간에 있다는 분석이다.이번 주 KB금융(23일), 현대자동차(24일) 등 시가총액 상위권 주도주들의 성적표 공개가 줄을 잇는 가운데, 시장에서는 이들이 반도체와 함께 지수 상단을 더 밀어 올릴 것으로 내다보고 있다. 특히 글로벌 투자은행 골드만삭스는 지난 20일 "반도체 수요 호조에 따라 코스피 상장 기업들의 올해 이익이 전년보다 220% 급증할 것"이라며 코스피 목표치를 8000포인트로 높였다.한편 중동 전쟁발 지정학적 리스크는 여전히 존재하지만 시장은 이를 악재로 인식하지 않는 분위기다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 한국시간으로 오는 23일 오전 9시(미 동부시간 22일 저녁)까지 휴전 기한을 재차 연장한 상태다. 트럼프 대통령은 기한 내 합의가 불발될 경우 "연장 없이 다시 공격할 수 있다"고 경고했지만, 시장은 협상 타결 가능성에 무게를 두고 있다.