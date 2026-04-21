박수현 후보, 태안 제2농공단지 폐수처리 예산 확보 '약속'

큰사진보기 ▲가세로 태안군수(사진 왼쪽)가 21일 오전 9시 30분경 태안군수실에서 태안군을 방문한 민주당 박수현 충남도지사 후보에게 태안군의 현안인 '태안제2농공단지 폐수시설' 사업등 현안에 대해 건의하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민주당 박수현 충남도지사 후보가 가세로 태안군수의 현안 사업 건의를 받고 그 자리에서 정부 관계자에 관련 사업의 적극적 검토를 요청하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남도지사 더불어민주당 후보로 확정된 박수현 후보가 충남 태안군의 핵심 현안 해결에 나섰다. 가세로 태안군수가 이번 지방선거를 앞두고 군수 경선에서 탈락했음에도 불구하고 임기 말까지 군정 현안을 직접 챙기는 모습에 깊은 공감을 표하며, 군민 삶과 직결된 사업을 끝까지 책임지겠다고 밝혔다.박 후보는 21일 오전 9시경 태안군을 찾아 민주당 강철민 군수 후보 선거사무소 방문 후 정책연대를 체결한 데 이어 태안군청으로 자리를 옮겨 군정 주요 현안을 점검했다. 이 자리에서 가세로 군수는 '태안 제2농공단지 공공폐수 연계처리시설 설치사업'의 시급성을 설명하며 정부 예산 반영을 건의했다.이 사업은 단순한 기반시설을 넘어 태안군의 산업 기반 확충과 군민 건강을 동시에 좌우하는 핵심 사업이다. 총사업비 약 25억 원 규모로 추진되는 이 사업은 제2농공단지에서 발생하는 오·폐수를 기존 태안2 공공하수처리시설과 연계 처리하는 방식으로 계획돼 있다. 이미 환경청 사전협의와 하수도 정비 기본계획 반영까지 완료된 상태지만, 수차례 국고보조사업 신청이 미반영되며 사업 추진에 난항을 겪어왔다.실제 태안군은 2022년부터 매년 국비 지원을 요청했으나 번번이 반영되지 못했고, 현재 제2농공단지 조성 공정이 40%를 넘어선 상황에서도 폐수처리 대책이 확보되지 않아 기업 유치와 산업단지 운영에 큰 불확실성을 안고 있다. 이는 곧 지역경제 활성화와 인구소멸 대응 전략에도 직접적인 영향을 미치는 중대한 과제로 평가된다.박수현 후보는 건의 내용을 듣고는 당시 대통령 해외 순방 일정에 합류하기 위해 베트남으로 향하던 김성환 기후환경에너지부 장관에게 직접 전화를 걸어 태안군 사업의 필요성과 시급성을 설명하며 6월 추가경정예산 반영을 강력히 요청했다. 이어 기획재정부 관계자에게도 연락해 동일한 내용을 전달하며 정부 차원의 적극적인 협조를 당부했다.이 과정에서 박 후보는 "태안군의 경제 활성화와 인근 군민 건강과 직결된 사안인 만큼 반드시 반영돼야 한다"는 점을 강조하며 정책적 당위성을 분명히 했다. 이에 대해 환경부와 기재부에서도 긍정적인 답변과 함께 추경 반영을 검토하겠다는 의사를 밝혔다.박 후보는 "가세로 군수님이 어려운 시기임에도 끝까지 군정을 챙기는 모습에 깊은 인상을 받았다"며 "태안군이 추진 중인 제2농공단지가 지역 소멸 위기를 극복하고 기업 유치의 거점으로 자리 잡기 위해서는 폐수처리시설 구축이 반드시 선행돼야 한다"고 강조했다. 이어 "11월 제2농공단지 준공 시점에 맞춰 관련 시설이 차질 없이 추진될 수 있도록 끝까지 책임지고 챙기겠다"고 밝혔다.태안군 관계자는 "폐수처리 문제는 단순한 환경 이슈가 아니라 산업단지의 성패를 좌우하는 핵심 기반시설"이라며 "이번 기회를 통해 반드시 예산이 확보돼야 한다"고 강조했다.지역사회에서는 반복된 국비 미반영으로 지연돼 온 사업이 실제로 결실을 맺을 수 있을지에 대한 기대와 관심이 높아지고 있다.이번 사안의 핵심은 '시간'이다. 제2농공단지 준공 시점과 폐수처리시설 구축이 맞물리지 못할 경우 산업단지 운영 자체가 지연될 수 있기 때문이다. 그런 점에서 6월 추경 반영 여부는 태안군 미래 산업 기반의 분수령이 될 전망이다.