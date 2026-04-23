'파행 장기화' YTN 새 이사 "정상화 위해 두 위원회 구성...방송법상 문제 안돼"

중견기업 유진이 보도전문채널 YTN의 대주주가 된 이후 시작된 'YTN 파행' 사태가 장기화되고 있다. YTN 노조는 '유진 퇴출'을 주장하며 1년 가까이 파업 등 쟁의 행위를 벌이고 있고, 유진 측은 방송통신위원회가 '대주주 변경 결정 취소하라'며 제기한 소송 1심에서 패소했지만 이에 항소한 뒤 새로운 YTN 이사를 선임하는 방식으로 맞대응하고 있다.
지난 3월말 YTN 주주총회에서 양상우 전 한겨레 사장을 사내이사에 이어 신임 이사회 의장으로 선임했다. 또한 오창익 인권연대 사무국장과 이상규 비즈마켓 이사회 의장도 각각 YTN 사외이사와 기타비상무이사로 선임했다. YTN 노조 등은 "양상우, 오창익, 이상규는 유진그룹 하수인 역할을 즉각 중단하라"며 사퇴를 요구하고 있는 상황.
이런 가운데 새로 선임된 오창익 YTN 사외 이사가 유튜브 등에 출연해 "구성원들이 고여있다, 영향력이 없다"고 발언하면서 노조가 반발하고 나섰다(관련기사 : 법원 판결에도 YTN은 계속 '유진 체제'..."공적소유 구조 회복이 답"
https://omn.kr/2hsr0).
<오마이뉴스>는 지난 20일 서울 중구 인권연대 사무실에서 오창익 YTN 이사(현 인권연대 사무국장)를 만났다. 현재 YTN을 둘러싼 ▲방통위의 유진 대주주 변경 승인 취소 1심 판결 ▲유진 측이 임명한 YTN 사장의 김건희 의혹 보도 대국민 사과 ▲방송미디어통신위원회 대주주 변경 승인 조건 위반 논란 ▲오 이사의 유튜브 발언 논란 등 모두 첨예한 문제들이라, 인터뷰 분위기는 다소 무거웠다. 여기에 YTN노조는 이사회가 최근 신설한 '거버넌스위원회'와 '저널리즘책무위원회'를 두고 "대주주인 유진의 YTN 장악력을 높이려는 의도"라고 목소리를 높이고 있다.
오 이사는 YTN 이사회 측이 거버넌스위원회와 저널리즘책무위원회를 설립한 것에 대해 "YTN 정상화를 위한 것이다. 위법 부당한 일을 하고 있는 게 아니다"라고 강조했다.
김백 전 YTN 사장이 지난 2024년 취임 직후 김건희 검증 보도와 관련해 대국민 사과를 한 것에 대해 '사장을 임명한 대주주 책임도 있지 않느냐'는 질문에 그는 "유경선 회장 잘못이라고 하는 것은 조금 오버(과잉)인 것 같다. 저널리즘책무위원회에서 확인할 일"이라고 즉답을 피했다. 대주주인 유진 측이 정권에 따라 말이 바뀌었고, 앞으로도 그럴 것이란 우려가 있다는 지적에 대해선 "확신 못 한다. (내 임기인) 3년간 최선을 다할 뿐"이라고만 답했다.
한편, 오 이사의 여러 발언으로 노조가 반발하는 등 갈등이 증폭되고 있다는 지적에 "노사 갈등을 증폭한다는 것도 하나의 프레임이다. 노조가 기분 나쁠 수 있지만 잘못된 얘기가 뭐가 있나"라고 반문했다.
YTN 거버넌스위원장으로 노사 갈등을 조정하는 역할을 맡은 오 이사는 "물 밑으로 여러 사람을 만나고 있고 (노조 등에) 공식적인 대화 요청도 반복하고 있다"라고 강조했다.
다음은 그와 나눈 일문일답을 정리한 내용이다.
"YTN을 어떻게든 정상화하자는 것"
- YTN 이사회가 저널리즘 책무위원회와 거버넌스위원회를 신설한 이유가 궁금하다.
"YTN이 굉장히 오랫동안 파행을 거듭하고 있다. YTN은 YTN 구성원들의 매체이기도 하고 대주주의 매체이기도 하지만 궁극적으로 국민의 매체다. 이 공공재가 정상화 되지 않고 있다는 데 대해서 굉장히 안타깝게 생각했다. 거버넌스위원회의 경우 거의 2년이 다 되도록 기본적인 인사를 진행하지 못했다. 사장도 없고 보도 책임자도 없다. 노사가 여러 차례 만났는데도 간극이 좁혀지지 않고 있는데, 책임 있는 단위(이사회)에서 대화를 한번 해보자는 취지였다.
저널리즘책무위원회도 YTN 정상화에 맞춰져 있다. 김백 전 사장의 대국민 사과, 현대차 기사 축소 사태 등과 관련해 이런 일이 어떤 구조에서 만들어졌는지 점검할 필요가 있다고 생각했다. 보도를 다루는 방식이 국민의 공공재인 방송으로서 적합한가 그렇지 않나를 구조적으로 한번 들여다 본다는 차원에서 마련된 것이다. 잘못된 저널리즘에 대한 재발 방지 성격의 기구다."
- 이사회의 행보에 대해 방송 독립성을 침해한다는 지적도 있다.
"전혀 사실이 아니고 일방적인 주장일 뿐이다."
- 김백 전 사장의 대국민 사과와 현대차 기사 축소 사태는 구체적으로 언론 보도에 관련된 사안이다. 이 문제를 이사회가 직접적으로 다루는 것은 방송법 위반 소지가 있지 않나.
"YTN을 어떻게든 정상화하자는 거다. 그래서 이사회에서 '우리라도 나서서 해보자'라는 거였고, 당연히 법률적인 검토도 했다. YTN이 이례적인 모델인 것은 맞지만, 이것이 위법 부당하다거나 방송법상 문제가 있다고 보지 않는다." (기자 주 - '방송법상 문제가 없다'는 얘기는 이사회 측의 주장으로, 현재 방송미디어통신위원회는 이 문제를 비롯해 YTN 대주주 승인 조건 이행 여부 등에 대한 전반적인 조사와 점검을 진행중이다. 승인 조건 및 방송법 위반 등에 대한 최종 판단은 방송미디어통신위원회의 권한이다.)
- 현재 이사회는 대주주인 유진 측 이사가 과반을 추천하는 구조라, 사실상 유진 측 의사가 깊게 반영돼 움직이는 거라고 볼 수 있다. 저널리즘책무위원회와 거버넌스위원회는 이사회 이사들이 참여하는 구조다. 결국 유진 측이 YTN 경영과 보도에 직접 개입하는 것으로 볼 여지는 없나.
"나도 유진 추천을 통해 이사가 됐다. 이사로 활동하면서 역할을 하겠다는 거다. YTN은 아픈 상태이고 처방이 필요하다. 이사들이 적극적으로 노력하는 게 비난받을 일은 아니지 않나. 위법한 행위가 아니다. 거버넌스위원회는 제가 위원장이지만 위원 중에 지금 대표이사 권한대행인 전무이사도 들어와 있다. 훨씬 더 책임감 있게 협상을 하겠다는 의지의 표현이다. 거버넌스위원회는 일종의 단타, 즉 임시적 성격의 위원회다. 노사 합의가 되면 2주 안에 끝날 수도 있다. 저널리즘책무위원회도 일종의 단타위원회다."
- 대주주 유진이 들어선 이후 YTN이 정권 입맛에 맞는 조치를 취하고 있다는 지적도 나온다. 윤석열 정권 때는 김건희 의혹 보도에 사장이 직접 대국민 사과를 했고, 이재명 정부 들어와서는 진보 측 인사들로 이사회를 꾸려서, 김건희 대국민 사과를 다시 들여다보겠다고 하고 있다. 정권이 바뀌면 또 어떤 일이 벌어질지 모를 일 아닌가.
"확언하기는 어렵다. 나한테 3년 시간이 주어진 거고 이 공간 속에서 YTN 정상화에 기여하겠다는 거다. 내가 YTN에 뼈를 묻겠나, 유진에 가서 먹고 살겠나? 나는 그냥 왔다가 가는 사람일 뿐이다. 그저 시민적 책무를 다해보겠다는 거다. 다음에 윤석열 같은 사람이 오면 또 그 코드에 맞는 인사를 할 수도 있고 아닐 수도 있다. 나는 3년간 최선을 다하겠다고 말할 수 있을 뿐이다."
- 김백 전 사장의 김건희 의혹 보도 대국민 사과와 현대차 기사 축소는 모두 대주주인 유진, 실질적으론 유경선 회장 뜻에 따라 임명된 인사들이 벌인 일이다. 그렇다면 대주주 책임도 피해갈 수 없는 거 아닌가. 대주주가 임명한 인사가 이 문제를 들여다본다는 건 사실상 명분이 없는 일이다.
"대표이사로 좋은 사람을 임명해야 하는데, 그렇지 못한 잘못 정도는 있겠다. 그렇다고 해서 모두 유경선 회장 잘못이라고 얘기하는 건 조금 오버(과잉)된 것 같다."
- 책임이 없다는 뜻인가?
"조사를 해봤는데 유진 측에서 문제가 있었다고 밝혀지면 아주 중요한 일탈이기 때문에 나도 이사로서 문제 제기를 할 것이다. 그게 아니라 일반적으로 사장을 임명한 이유로 바로 대주주 책임을 묻는다는 것은 공백이 많다는 걸 이야기하는 거다."
- 김백 전 사장의 김건희 의혹 보도 대국민 사과에 대주주 책임이 없다는 건가?
"그건 저널리즘 책무위원회에서 확인해야 할 일이다."
"노조와 정상화 관련 토론이라도 했으면 좋겠다"
- 유튜브에서 "YTN은 고여있다, 아무 영향력이 없다, 연봉을 많이 받는다" 등의 발언을 해 물의를 빚었다. 무엇보다 YTN 구성원들 반발이 크다. YTN 노조는 공식 사퇴까지 촉구하고 나섰는데.
"나 같은 사람이 이사로 온 게 환영받지 못하는 상황인 것 같다. 유튜브에서 했던 (내) 말이 기분이 나빴을 수 있다. 꾸준히 노력하면서 해결해야 할 사항으로 보인다. 나는 YTN이 고여 있다고 생각한다. 이런 얘기까지 하면 또 욕 먹겠지만 YTN은 급여도 굉장히 높다."
- 급여가 높다는 건 극우 신문사들이 쓰는 '귀족노조 프레임' 아닌가.
"일반화의 오류다. 프레임이 아니다. 예를 들어 YTN은 입사하고 정규직 전환하는데 2년이 걸린다. 젊은 사람들 뼈 갈아 먹는 짓이다. 그런데 이런 걸 노사 합의를 통해 했다는 거다. 이걸 임단협에서 한 거라면 굉장히 고여 있는 거다. 내가 얘기했던 것 중에 잘못된 얘기가 있다면 당연히 수정하기도 하고 사과도 해야 된다. 그런데 유튜브에서 했던 내 얘기가 노조로서는 기분 나쁠 수는 있지만 잘못된 얘기는 없지 않나."
- 사과 할 의사는 없다고 봐도 되나.
"노조와 'YTN 정상화 어떻게 가능한가' 이런 주제로 토론이라도 했으면 좋겠다. 그 자리에서 사과할 부분이 있다면 하겠다. 노조가 험한 싸움을 하고 있는 건 사실이지만 놓치고 있는 부분에 대해서도 얘기를 할 수 있는 거 아닌가. 대화는 정말 많이 하고 있다. 물 밑으로 여러 사람 만나고 있고, 공식적인 대화 요청도 반복적으로 하고 있다."
- 유튜브를 비롯해 지금 하는 말들이 거버넌스위원장으로서 갈등을 해결하는 게 아니라 오히려 또다른 갈등을 만들고 있다고 생각하지 않나.
"내가 노사 갈등을 증폭한다는 것도 하나의 프레임이다. YTN이 얼마나 오랜 역사가 있는데 내가 유튜브에 나와서 잠깐 한마디 했다고 그것 때문에 노사 관계가 파행되고 그러겠나."
- 유경선 회장을 만난 적 있나?
"지금까지 한 번 만났다. '나는 해왔던 게 있어서 이사회 발언 등이 제한된다, 당신 입장에서 (나는) 불편할 거다. 당신 요구가 나에게 관철 안 될 거다'라고 얘기했다. 유진에서 요구하는 게 있어도 나한테는 안 통한다고 했다."
- 그렇다면 유진이 바꾸거나, 유진에게 요구해야 할 사안은 뭐라고 생각하나.
"많다. 남산타워 같은 경우도 엉망이다. 남산타워 리모델링을 해서 드론 영상 쇼도 했으면 좋겠고 관광객도 많이 유치했으면 좋겠다. 유튜브 구독자도 수백 만인데 활용을 못하고 있고, 라디오는 완전히 방치 상태다. 그런 걸 좀 투자하라고 얘기할 수 있겠다. 그 다음에 할 수 있는 게 방송에 손을 못 대게 만드는 거다. 당연히 대표이사와 보도본부장이 지금 다 없으니까... 보도 책임자와 그다음에 경영 책임자가 정해지고 난 다음에는 '노터치'가 되는 거다."