지구의 날, '공부'가 세상을 바꿀 수 있을까?

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4월 22일 '지구의 날'을 맞아 도심 곳곳에서 소등 행사가 열리고 탄소 중립 선언이 잇따른다. 하지만 거대한 담론과 복잡한 기술적 수치들 속에서 정작 평범한 시민들은 무력감을 느끼곤 한다. "나 하나 10분 소등한다고 지구가 바뀔까?"라는 질문 앞에서 우리는 때로 작아진다.이제 혼자가 아닌 함께하는 새로운 기후위기 극복 모델이 필요하다. 필자는 그 대안으로 '공부'를 통한 실천적 연대, 즉 '시민과학(Citizen Science)'을 제시해 본다.아직 표준국어사전에는 등재되지 않았지만, 유럽시민과학백서는 시민과학을 "일반 대중이 과학연구 활동에 참여하여 지적 노력과 배경지식, 자원을 가지고 과학에 적극적으로 기여하는 것"으로 정의한다(한국환경연구원, 2021). <시민과학>의 저자 앨런 어윈은 한발 더 나아가, 시민과학이란 단순히 데이터를 수집하는 훈련에 그치지 않고 참여자가 스스로 목표를 정하고 성취해가는 과정이라고 설명한다.이를 '평생교육'의 관점에서 바라보면, 과학적 접근을 활용한 '실천공동체(CoP, Community of Practice)' 학습으로 구현될 수 있다. 우리 주변의 흔한 동아리나 참여 학습 활동이 기후위기라는 현안과 만나는 지점이다. 시민이 관심을 두는 위험 생태계에 직접 참여해 상황을 파악하고, 스스로 대안을 정해 움직이는 과정 자체가 바로 과학이자 교육이 된다.실제로 기후 현장에서 시민들은 과학자가 미처 발견하지 못한 세밀한 변화를 포착해 내기도 하며, 문제에 대한 새로운 관점과 해결책을 제공하는 주체적인 역할을 수행한다. 지금까지의 지역사회 교육이 생활폐기물 분리수거 같은 '지침 전달'에 머물렀다면, 이제는 시민이 연구자가 되는 '시민과학'으로의 전환이 필요하다.이제 '지구의 날' 이벤트는 지자체의 평생학습관, 작은 도서관, 마을 공동체와 더 깊게 결합해야 한다. 단순히 환경 강의를 몇 번 여는 수준을 넘어, 시민들이 지역의 기후 현안을 직접 진단하고 실천공동체(CoP)를 통해 해결책을 모색하는 '생태적 평생학습 체계'를 구축해야 한다.파괴된 지구를 복원하는 힘은 타자의 아픔에 공감하고, 동료와 함께 대안을 모색하며, 끊임없이 배우고 실천하는 평범한 시민들의 일상에서 시작되기 때문이다.전등을 끄는 10분의 시간, 어둠 속에서 우리는 질문해야 한다. '나는 과연 지구와 어떤 관계를 맺고 살고 있는가?' 올해 지구의 날은 일회성 행사 참여에 그치지 말고, 내 곁의 이웃과 함께 '지구를 살리는 공부'를 시작해 보는 것은 어떨까. 지배가 아닌 연대를, 소유가 아닌 존재를 배우는 그 작은 공부방이 기후 위기로부터 세상을 구할 가장 강력한 현장이 될 것이다.