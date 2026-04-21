CU원청·공권력 규탄한 노동계·진보정당 "예견된 참사"

▲20일 오후 경남 진주시 정촌면 BGF로지스 진주센터에서 전국공공운수노조 화물연대 관계자가 센터 입구로 진입하려는 과정에서 경찰과 대치하고 있다. 이날 센터 입구에서 집회 중 2.5t 화물차가 집회 참가자와 부딪치는 사고가 발생해 1명이 숨지고, 2명(중상·경상 각 1명)이 다쳤다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기