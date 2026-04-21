은퇴 후 더 필요한 법칙... 단숨에 읽은 소통 에세이

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"자신을 좋아하는 두 명과 즐겁게 지내고 일곱 명에 대해서는 '적당한 친절'이면 충분하다. 그들의 눈치를 보며 그들이 날 온전히 좋아하기만을 바라며 살 이유가 없다. (104쪽)

첫째, 불평하지 않는다.

둘째, 잘난 척하지 않는다.

셋째, 기분 좋은 상태를 유지한다.(150쪽)

"어려운 것을 쉽게, 쉬운 것을 깊게, 깊은 것을 재미있게"(163쪽)

의사의 칼럼이나 글을 챙겨보는 편이다. 나이가 들었다는 신호지만 의사가 말하는 건강과 의료 정보만 살피는 것은 아니다. 한 직업인의 가치관과 태도를 접할 수 있고 글 쓰는 의사의 사유 세계도 엿볼 수 있다.정신건강의학과 전문의인 하지현 작가는 의료 현장의 정신치료 경험과 사례를 쉽게 전달하는 '의사 작가'이다. 독자의 섬세한 심중을 헤아리는 안목과 배려가 행간에 묻어 난다. 책 <아무튼, 명언>(2025년 1월 출간)은 사상가와 철학자 등 유명인의 문구와 명언을 넣어 글의 주제를 명확히 전달하고 공감을 자아내는 에세이다. 이러한 에세이는 독자들에게 높은 소구력을 갖는다. 한 구절이 부족하면 여러 경구를 동원하기도 한다.자칭 '명언 수집광'이라는 작가는 글을 쓸 때나 환자를 진료할 때도 경구와 명언을 적절히 활용하고 있다. 중언부언 하는 말을 대신하고 자신의 주장을 함축적으로 알릴 수 있어 이해를 돕는데 유용하다는 것이다.인간관계는 '1:2:7' 법칙이라는 대목이 눈길을 끈다. 10명이 있는데 한 명은 나를 싫어하거나 미워하고, 두 명은 날 좋아하고, 나머지 7명은 대체로 무관심하다는 것이다. 작가는 누구의 명언인지 밝히지 않았지만 자신의 사례를 들어 이를 자세히 설명하고 있다. 의사 집단을 이해하는데 도움이 됐다.그는 인간관계를 이렇게 정리했다.그런데 '1:2:7' 법칙은 은퇴한 우리 노년들에게 더 유효하다. 무관심한 일곱 명에게 신경 쓸 시간도 부족할 뿐더러 가까운 아내와 친구에게 충실하고 헌신하는 노후가 훨씬 현명하다. 에세이 중에 필자 세대에게 눈이 가는 주제는 역시 '편안한 어른이 되는 법'이다. 작가는 '야마다 레이지'의 책 <어른의 의무>를 인용해 어른들의 세 가지 태도를 강조하고 있다.은퇴 이후의 삶을 사는 필자로서는 세 가지 태도가 생활 신조가 돼야 한다고 생각한다. 특히 셋째는 늘 유념하는 자세이다. 좋은 컨디션 관리가 하루하루 삶을 지탱한다고 믿고 있다. 특히 스트레스 해소 등 정신 건강에 신경을 쓰고 있다. 그 바탕은 절제와 감사하는 마음이다.에세이는 '글쓰기 교본'으로도 손색 없다. 작가의 '글쓰기 노하우'가 책 전반에 펼쳐져 있기 때문이다. 사실 이 에세이는 특정 주제를 가지고 어떻게 독자에게 어필해야 하는지 보여주는 글쓰기 모범 답안이다.그는 글쓰기가 의사인 본업보다 즐겁고 행복하다고 고백하고 있다. 독서와 정리, 글쓰기(책 쓰기) 루틴 덕분에 그는 20년 동안 매년 한 권씩 책을 발간했다고 한다. 명언을 수집하고 이를 활용하는 요령도 다작의 비결일 것이다.글 쓰는 구력이 상당한데도 작가는 일본의 극작가 '이노우에 히사시'의 글쓰기 태도를 강조하며, 그러한 자세를 계속 지향할 것을 다짐하고 있다.에세이는 손에 잡힐 듯 '포켓북' 형태이며, 책 분량도 166쪽에 불과해 단숨에 읽을 수 있는 것도 매력이다. 성미 급한(?) 독자들에게 권하고 싶은 '소통 에세이'다.