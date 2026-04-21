기름값 부담에 자전거 타는 창원시민들... 출퇴근길 '누비자' 행렬

큰사진보기 ▲창원시청 누비자 터미널 ⓒ 이상원 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 국제신문에도 실립니다.

중동전쟁 여파로 기름값이 치솟는 상황에 따라 경남 창원시의 공영자전거 '누비자' 이용률도 급증하고 있는 것으로 나타났다.대국민 유가정보 플랫폼 오피넷(Opinet)에 공개된 21일 오전 10시 기준, 경남 지역의 휘발유 평균 판매가는 리터(ℓ)당 1996.5원, 경유는 1993.3원이다. 전쟁 발발 직전인 2월 27일과 비교하면 휘발유는 18.6%(313.5원), 경유는 25.6%(406.4원) 오른 수준이다.유가 불안정에 따라 정부는 에너지절약 정책으로 지난 3월부터 최고가격제를 시행한 데 이어 이달 8일부터는 공공기관에 차량 2부제, 공영주차장엔 차량 5부제를 적용하고 있다.이런 상황이 계속되면서 가까운 거리는 자가용 대신 대중교통을 이용하는 시민이 늘고 있다. 특히 출퇴근 시간 창원 곳곳에서 자전거 행렬도 펼쳐진다.21일 창원시가 제공한 자료에 따르면 전쟁 발발 직후인 3월 1일부터 4월 20일 사이 하루 평균 '누비자' 이용자 수는 14,215명으로 지난해 같은 기간 12,114명에 비해 2,101명(17.3%)이 증가한 것으로 나타났다. 이 기간 누비자 신규 회원 가입자 수도 7,383명이나 됐다,최근 들어 누비자를 이용하는 횟수가 부쩍 늘었다는 직장인 김민주(33) 씨는 "기름값이 급등하면서 유류비가 부담스러워 자연스레 누비자를 떠올리게 됐다"며, "연간권 3만 원으로 이용하고 있는데 자가용을 이용하는 것보다 훨씬 경제적이고, 탄소중립 포인트도 쌓는 재미도 있어 계속 이용할 예정이다"고 말했다.누비자(NUBIJA)는 2008년 10월 창원시가 국내 최초로 도입한 공영자전거 시스템이다. '누비다'와 '자전거'의 합성어로, '창원시 곳곳을 자전거로 자유로이 누비다'는 의미를 담고 있다. 도입 당시 터미널 20곳, 자전거 430대로 출발해 현재는 465곳의 누비자 터미널에서 5745대가 운영 중이다. 1일 이용권은 1000원, 1년 이용권은 3만 원으로 이용 금액이 크게 부담스럽지 않은 수준이다.누비자 도입 18년이 되는 동안 창원시는 이용객들의 의견을 반영한 이용 환경 개선에 꾸준히 애써 왔다. 올해 들어선 운행 거리 1㎞당 100원(연간 최대 7만 원)을 지원하는 국내 최초 '누비자 탄소포인트제'도 추진 중이다. 최근에는 누비자가 시민들의 높은 서비스 만족도로 대한민국 대표브랜드 대상에서 공공자전거 부문 '대상'을 수상하기도 했다.창원시 관계자는 "누비자가 시민의 발이 되고, 가장 경제적인 교통수단이 될 수 있도록, 지속적인 터미널 및 자전거 보급 대수를 확대하겠다"며 "자전거 하면 창원이라는 말이 나올 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다"고 말했다.