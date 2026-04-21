광주도시공사 '행복주택 316세대 모집, 입주 문턱 낮췄다'

큰사진보기 ▲광주광역시도시공사 청사. ⓒ 광주도시공사 관련사진보기

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광주광역시도시공사는 광주역과 서림마을 다사로움 행복주택의 입주 자격을 완화해 316세대를 신규 모집한다고 21일 밝혔다.모집 단지는 광주역 다사로움(177세대)과 서림마을 다사로움(139세대) 총 2개 단지다.대학생, 청년, 신혼부부, 한부모가족, 고령자, 주거급여 수급자가 대상이다.단, 서림마을은 신혼부부와 한부모가족이 제외되며, 두 단지 중복 신청은 할 수 없다.이번 모집에서 가장 큰 변화는 소득 기준이다.기존 가구당 월평균 소득 100% 이하에서 순위에 따라 최대 150%까지 확대해 맞벌이 신혼부부 등의 입주 기회를 넓혔다.기간 요건도 완화했다.청년층 사회초년생 인정 기간은 5년에서 7년으로, 신혼부부 혼인 기간은 7년에서 10년으로 연장했다. 한부모가족 자녀 나이 기준 역시 만 6세에서 만 9세 이하로 높여 수혜 범위를 확장했다.접수는 5월 11일부터 13일까지, 등기우편 또는 각 단지 관리소를 방문해 신청하면 된다.당첨자는 7월 28일 공사 홈페이지를 통해 발표하며, 계약 체결은 8월 10일부터 사흘간 진행한다.광주도시공사 관계자는 "이번 조치는 청년과 신혼부부에게 내 집 마련의 징검다리를 놓아주기 위함"이라며 "앞으로도 시민 눈높이에 맞는 주거 정책을 발굴해 '머물고 싶은 광주'를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.