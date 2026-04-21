'천원맥주에 공연까지' 광주 양동통맥축제 23일 개막

큰사진보기 ▲광주광역시 서구 양동전통시장 일원에서 제4회 양동통맥축제가 4월 23일부터 25일까지 열린다. ⓒ 광주광역시 서구청 관련사진보기

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광주광역시 서구는 양동전통시장 일원에서 제4회 양동통맥축제를 개최한다고 21일 밝혔다.축제는 중소벤처기업부가 주관하는 '2026년 상반기 동행축제'와 함께 오는 23일부터 25일까지 3일 동안 열린다.'통맥'은 전통시장과 통한다는 의미의 통(通)과 시장의 오랜 역사를 상징하는 맥(脈)을 결합한 이름으로 사람과 세대, 문화가 시장을 통해 이어진다는 메시지를 담고 있다.축제의 대표 콘텐츠는 고물가 시대에 부담 없이 즐길 수 있는 천원 맥주다.방문객들은 시원한 생맥주를 1000원에 즐길 수 있으며 통닭을 비롯해 닭튀김, 건어물, 홍어무침, 해물파전 등 시장 상인들이 직접 준비·판매하는 다양한 먹거리를 함께 맛볼 수 있다.공연 프로그램도 전 세대를 아우르는 구성으로 마련했다.23일 오후 5시 개막식을 시작으로 클래식과 재즈, 전자음악(EDM) 등 다양한 장르의 무대가 펼쳐지며 깜짝 경매, 양동노래자랑, 통맥 버스킹 등 시민 참여형 이벤트도 곳곳에서 진행한다.특히 이번 축제는 맥주잔 및 음식 접시 등 다회용기 사용을 확대해 상인들과 방문객들이 자연스럽게 친환경 소비를 실천할 수 있도록 유도할 예정이다.또한 소담스퀘어 광주와 연계한 현장 라이브커머스를 통해 축제 현장을 실시간으로 송출하고 시장 상인들의 상품을 온라인으로 판매하는 등 온·오프라인이 결합한 새로운 소비 모델도 선보인다.이와 함께 동행축제 기간에 맞춰 광주시의 소비 촉진 정책을 병행 추진한다.광주상생카드로 누적 10만원 이상 결제 시 자동 응모되는 경품 이벤트를 통해 총 600명에게 5만원권(100명)·3만원권(500명) 상생카드를 지급할 계획이다.광주교통공사도 24일 '전통시장 이용의 날' 행사를 열어 당일 양동전통시장에서 1만원 이상 구매 고객에게 도시철도 1회 무료 이용권을 증정한다.