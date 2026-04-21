이 대통령 '장애인의 날' 메시지, 휠체어 타는 제게 울림을 줬습니다

큰사진보기 ▲인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일(현지시간) 뉴델리의 한 호텔에서 열린 동포만찬간담회에서 조상현 재인도 한인회 총연합회장의 환영사에 박수를 치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

우리 사회에는 두 개의 일상이 평행선처럼 존재합니다. 누군가에게는 매일 아침 문을 열고 거리로 나서 카페에서 커피를 사고 버스에 오르는 일이 공기와 같이 당연한 일상이지만, 다른 누군가에게 이 과정은 매 순간 중대한 결심과 간절한 도전을 필요로 하는 고된 여정입니다.이 극명한 간극은 우리가 마주한 공정의 현주소를 상징하며, 동시에 우리가 해결해야 할 시대적 과제이기도 합니다.실제로 저는 매일 아침 짧은 고민에 빠집니다. 휠체어를 타는 저에게 목적지까지의 거리는 숫자로만 계산되지 않기 때문입니다. 비장애인의 걸음으로 고작 3분이면 닿을 수 있는 정겨운 산책길조차, 저에게는 반드시 운전석에 올라 시동을 걸어야만 닿을 수 있는 '가깝고도 먼 목적지'가 되곤 합니다.단 몇 백 미터의 직선거리 사이에 놓인 예고 없는 턱들과 좁은 보도블록은, 가벼운 외출조차 커다란 채비가 필요한 여정으로 바꾸어 놓습니다. 결국 저는 걷는 즐거움 대신 핸들을 잡는 쪽을 택합니다. 이동의 자유를 위해 차라는 작은 공간에 몸을 실어야 하는 이 역설적인 일상은, 우리 사회가 그어놓은 '일상의 경계선'을 매일 조용히 확인시켜 줍니다.지난 제46회 장애인의 날, 이재명 대통령은 우리 사회의 보이지 않는 벽을 날카롭게 짚어냈습니다. 대통령은 누군가에게는 당연한 이동과 평범한 선택이 또 다른 누군가에게는 중대한 결심과 간절한 도전의 연속이라며, 눈앞에 놓인 작은 문턱 하나가 넘기 어려운 금지선이 될 수 있기에 국가의 역할은 더욱 분명해야 한다고 강조했습니다.이 메시지가 특히 국민의 마음을 움직인 이유는 대통령 본인이 소년공 시절 프레스 사고로 얻은 산재 경험을 직접 언급하며, 이를 뼈저리게 느끼고 있는 현실이라고 고백했기 때문입니다. 국가의 수장이 본인의 상처를 드러내며 장애를 개인의 문제가 아닌 국가의 책임으로 규정한 것은 그 자체로 큰 울림을 주었습니다.우리가 주목해야 할 지점은 바로 문턱이라는 상징입니다. 휠체어를 이용하는 국민에게 단 몇 센티미터의 높이 차이는 에베레스트산보다 높은 절벽이 될 수 있습니다. 시각장애인에게 음성 안내가 없는 디지털 키오스크는 거대한 금지선과 같습니다. 비장애인은 의식조차 하지 못하는 이 작은 격차가 누군가의 사회 참여를 가로막고 있다면, 그것은 더 이상 개인의 신체적 불편이 아니라 사회적 시스템의 결핍이자 명백한 차별입니다.실제로 통계에 따르면 우리나라 장애인의 약 90%가 사고나 질병으로 인해 후천적으로 장애를 얻습니다. 이는 장애가 결코 특별한 누군가의 운명이 아니라, 우리 모두가 인생의 어느 지점에서 마주할 수 있는 보편적인 삶의 형태임을 증명합니다.대통령의 소년공 시절 사고 역시 이 90%라는 숫자 안에 포함된 차가운 현실 중 하나입니다. 따라서 국가가 제도라는 망치로 문턱을 깎아내고, 기업이 기술이라는 다리로 격차를 메우는 일은 소수자를 향한 시혜가 아니라 우리 사회의 지속 가능성을 위한 필수적인 투자이자 나와 내 가족의 미래를 위한 안전망을 구축하는 일입니다.무엇보다 중요한 것은 장애인의 날이 지나갔다고 해서 우리의 관심이 함께 저물어서는 안 된다는 점입니다. 달력 위의 장애인의 날은 일 년 중 단 하루뿐이지만, 장애인의 일상은 365일 쉬지 않고 계속됩니다. 축사와 기념사진, 일회성 이벤트로 채워진 하루가 지나간 뒤에도 그들이 마주하는 물리적·심리적 문턱은 여전히 그 자리에 남아 있습니다.진정한 변화는 기념식이 끝난 다음 날, 화려한 조명이 꺼진 뒤의 평범한 일상 속에서 시작돼야 합니다. 장애인의 권리가 특별한 날에만 호출되는 이벤트 소모품이 아니라, 우리 사회의 기본 운영 체계로 깊숙이 자리 잡아야 하는 이유입니다.교육의 현장에서도 이러한 지속성과 보편적 설계의 가치는 절실합니다. 아이들이 배움의 과정에서 마주하는 문턱은 물리적 공간을 넘어 편견과 시선이라는 심리적 장벽으로도 존재합니다.특수교육 현장에서 우리가 목격하는 것은 작은 배려가 한 아이의 인생 전체를 바꿀 수 있다는 가능성입니다. 팀 쿡이 말했듯 접근성을 고려한 기술이 불가능을 가능으로 바꾸듯, 우리 교육 시스템 역시 모두를 위한 설계로 나아가야 합니다.장애 학생을 위한 세심한 지원이 결국 모든 학생의 다양성을 존중하는 개별화 교육으로 이어지기 때문입니다. 교육은 문턱을 넘는 법을 가르치는 곳이 아니라, 문턱 자체가 없는 세상을 꿈꾸게 하는 곳이어야 합니다.이제 우리는 질문을 근본적으로 바꾸어야 합니다. 장애인이 어떻게 이 문턱을 넘을 것인가를 묻는 것이 아니라, 우리 사회는 왜 이 문턱을 그대로 두었는가를 물어야 합니다. 대통령의 진정성 있는 고백과 글로벌 리더의 인권 철학이 만나는 지점에서 우리는 그 해답을 찾을 수 있습니다. 장애가 더 이상 특별한 동정이나 시혜의 대상이 아닌, 그저 다양한 삶의 형태 중 하나로 수용되는 사회를 만드는 것, 그것이 바로 우리가 말하는 공정의 실체입니다.문턱이 사라진 자리에 피어날 평범한 일상의 행복이야말로 우리가 지향해야 할 진정한 선진 사회의 모습입니다. 모든 국민이 중대한 결심 없이도 집 밖을 나설 수 있는 세상, 당연한 것이 도전이 되지 않는 사회를 만들기 위해 이제 국가와 사회가 365일 변치 않는 분명한 대답을 실천으로 옮겨야 할 때입니다.일 년 중 단 하루의 기념일이 아닌, 매일이 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 당연한 일상이 되기를 진심으로 소망합니다.