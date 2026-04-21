'울산도시철도 1호선' 21일 공사 시작... 2029년 태화강역~신복교차로 달린다

큰사진보기 ▲2024년 4월 17일 장생포 울산항역에서 시범운행한 태화강역~장생포간 수소트램 ⓒ 울산시 사진자료 관련사진보기

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'울산도시철도 1호선 건설사업' 행정절차가 마무리돼 21일부터 2029년 말 개통을 위해 본격적인 공사에 들어간다. 전국 특·광역시 중 유일하게 지하철이나 도시철도가 없는 울산에 2029년부터 도시철도가 달리게 된 것이다.울산시는 21일 "울산도시철도 1호선 건설을 위해 사업자로 선정된 '한신공영(주) 연합체(컨소시엄)'가 4월 21일부터 우선시공분 공사 착수에 들어간다"고 밝혔다.울산도시철도 1호선 건설사업은 총사업비 3814억 원이 투입돼 태화강역에서 신복교차로를 연결하는 총 10.85㎞ 구간에 정거장 15개소를 설치해 수소전기트램을 운행하게 된다. 전체 공사 기간은 약 45개월로 산정됐으며, 오는 2029년 준공을 목표로 진행된다.울산시 관계자는 "울산도시철도 사업은 지난 몇 년간 철저한 준비와 신속한 행정 처리를 통해 속도감 있게 추진돼 왔다"라며 "지난 2023년 8월 정부로부터 타당성 재조사 통과 후 2024년 3월 중앙투자심사 통과를 거쳐 지난해 2월 기본계획 승인을 받았다"고 밝혔다.도시철도 1호선이 개통되면 기존 도심과의 접근성이 대폭 개선돼 지역 간 불균형 해소는 물론, 출퇴근 시간 단축과 유동 인구 증가에 따른 역세권 활성화 등 막대한 경제적 파급효과가 있을 것으로 울산시는 기대하고 있다.울산시 관계자는 "타당성 재조사부터 중앙투자심사, 기본계획 승인까지 지난 몇 년간의 노력이 이제 구체적인 현장의 모습으로 나타나고 있다"라며 "우선시공분 공사 착수 기점으로 2029년 말 개통 일정에 차질이 없도록 모든 역량을 집중할 것"이라고 말했다.이어 "무엇보다 시민 교통 불편 최소화와 안전한 공사 현장을 만드는 데 최선을 다하겠다"라고 강조했다.한편, 북울산역~야음사거리를 연결하는 남북축의 2호선도 지난해 10월 정부로부터 예비타당성조사 대상사업으로 선정돼 올해 하반기 통과를 목표로 전문기관과 함께 대응 중이다. 울산시는 중앙부처와도 긴밀하게 협의해 예비타당성조사에 통과될 수 있도록 행정력을 집중하고 있다.울산시는 사업 기간을 단축하기 위해 설계와 시공을 동시에 진행하는 '설계·시공 일괄입찰(Turn-key)' 방식으로 발주해 올해 2월 기본설계 심의를 마쳤다.울산시는 심의 결과 적격으로 통과돼 실시설계적격자로 선정된 '한신공영(주) 컨소시엄'과 4월 20일 계약을 체결하고, 21일 실시설계와 함께 우선시공분 공사에 들어간다.울산시는 이번 우선시공분 전체 공사 중 지반 보강, 가설시설물 설치 등 일부 공정을 미리 착공해 공사 기간을 효율적으로 관리하고 안전을 확보하는 데 목적이 있다고 밝혔다.울산시 관계자는 "이번 우선시공분 공사 착수를 시작으로 오는 10월까지 실시설계, 각종 영향 평가를 완료하고 국토교통부에 최종적으로 사업계획 승인을 받아 본공사 착공에 들어간다"는 방침을 밝혔다.