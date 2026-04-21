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26.04.21 10:48최종 업데이트 26.04.21 10:48

박수현.강철민, 정책연대 선언

21일 협약식 열고, 충남과 태안의 '원팀' 강조

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더불어민주당 박수현 충남도지사 후보와 강철민 태안군수 후보가 21일 충남과 태안의 상생 발전을 위해 정책연대를 선언했다.
더불어민주당 박수현 충남도지사 후보와 강철민 태안군수 후보가 21일 충남과 태안의 상생 발전을 위해 정책연대를 선언했다. ⓒ 강철민

더불어민주당 박수현 충남도지사 후보와 강철민 태안군수 후보가 충남과 태안의 상생 발전을 위해 정책연대를 선언했다.

두 후보는 21일 강철민 후보 선거사무소에서 '태안–충남 정책연대' 협약식을 열었다.

이날 체결한 협약에 대해 두 사람은 "단순한 선언을 넘어 도민과 군민의 삶을 바꾸는 실행 약속"이라고 의미를 부여하면서 충남과 태안의 '원팀' 협력을 강조했다.

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박수현 후보는 모두발언에서 "제가 훌륭해서 도지사 후보가 된 것이 아니라 당원 중심의 주권으로 선택받았다고 생각한다"라며 "정책정당, 당원정당으로 똘똘 뭉쳐 반드시 승리하자"라고 말했다.

이어 강철민 후보는 "태안까지 찾아주신 박 후보를 환영한다"라며 "이번 정책연대를 통해 태안의 새로운 성장동력이 마련될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

협약에는 광역교통망 확충과 산업 기반 조성, 관광·생태 자원 개발 등 지역 발전 과제가 포함됐다.
‘태안 충남 정책연대’ 협약서에 서명하고 있는 박수현(사진 왼쪽) 후보와 강철민 후보.
‘태안 충남 정책연대’ 협약서에 서명하고 있는 박수현(사진 왼쪽) 후보와 강철민 후보. ⓒ 강철민

먼저, 광역교통망 확충을 통해 태안의 접근성과 경제 활력을 획기적으로 개선한다는 방침이다. 가로림만 해상교량 건설, 태안-서산 고속도로 조기 개설, 충청내륙철도(안흥~대전) 추진 등을 통해 서해안 교통 혁명을 완성하겠다는 계획이다.

지역경제 회복을 위한 전략적 특구 조성도 추진된다.

태안 기업도시에 기회발전 특구를 지정해 모빌리티 기업 등 첨단산업을 유치하고 생산 기반 일자리를 창출하는 한편, 화력발전소 폐쇄 부지를 녹색에너지 전환특구로 조성해 친환경 에너지 및 AI 산업 거점으로 육성할 계획이다.

이와 함께 태안항의 무역항 승격, 가로림만 국가해양생태공원 완성, 안면도 국가정원 유치 등을 통해 관광과 해양·생태 자원을 활용한 신성장 동력 확보에도 힘을 모으기로 했다.

끝으로 두 후보는 공동 비전 선언을 통해 "충남도와 태안군이 원팀이 되어 현장에서 체감하는 변화를 만들어가겠다"며 "충남의 중심에서 태안이 주도하는 대도약의 시대를 열겠다"고 밝혔다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#박수현후보#강철민후보#정책연대#협약

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