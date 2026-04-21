청양군, 공보의 인력난 속 7명 확보 성공

큰사진보기 ▲청양군이 의료진 부족으로 인한 지역 의료 공백 위기에서 벗어났다. ⓒ 청양군 관련사진보기

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충남 청양군이 의료진 부족으로 인한 지역 의료 공백 위기에서 벗어났다.올해 청양군은 근무하던 의과 공중보건의사 12명 전원이 복무 만료됨에 따라 초유의 의료 공백 사태가 우려됐다. 하지만 군은 충남도와의 긴밀한 협력을 통해 의과 인력 7명을 우선 확보함으로써 응급실 운영과 보건지소 진료 등 시급한 필수의료 체계를 유지할 수 있게 됐다.2026년 신규 공중보건의사 10명(의과 7명, 한의과 2명, 치과 1명)을 확보하는 데 성공한 덕에 20일부터 공중보건의사들이 보건의료원과 보건지소에서 근무를 시작했다.현재 공중보건의사 배출 수는 여학생 비율 증가, 현역 입대 선호, 의정 갈등 등 다양한 요인으로 매년 급감하고 있다. 실제로 올해 의과 공보의 모집 인원은 200명이었으나 최종 선발은 98명에 그치는 등 전국적으로 인력난이 심각한 실정이다.김상경 보건의료원장은 "의과 공보의 배출이 지속적으로 감소하는 어려운 여건 속에서도 7명의 의과 공보의를 포함한 우수한 의료 인력을 확보하게 되어 다행스럽게 생각한다"며 "청양은 고령 인구가 많고 민간 의료기관이 부족해 공공의료 의존도가 높은 만큼, 부모님을 대하는 마음으로 주민들에게 봉사해 주길 바란다"고 당부했다.