정은경 장관 "주사기 생산량 전년 수준, 안정적 관리 중"

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 21일 오전 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 열린 중동전쟁 대응 제4차 보건의약단체 회의'에서 발언을 하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 21일 오전 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 열린 중동전쟁 대응 제4차 보건의약단체 회의'에서 발언을 하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

정은경 보건복지부 장관은 21일 중동 전쟁 여파로 우려되던 주사기 등 의료제품 수급 불안에 대해 "생산량이 전년도 수준을 유지하는 등 상황이 안정적으로 관리되고 있다"고 강조했다.정 장관은 이날 오전 서울 중구 콘퍼런스 하우스 달개비에서 가진 '중동전쟁 대응 제4차 보건의약단체 회의'에서 이같이 말하면서 "정부는 면밀한 모니터링과 긴밀한 대응을 통해 국민들께 필요한 의료서비스가 원활하게 제공될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다. 이번 회의에서는 의료제품 모니터링 결과와 지난주 조치사항, 향후 계획이 집중적으로 논의됐다.보건복지부에 따르면 현재 주사기와 주사침, 약포지, 시럽병 등 주요 의료제품 생산량은 전년과 비교해 큰 변동이 없는 것으로 파악됐다. 특히 수급 불안 우려가 제기됐던 주사기는 오히려 생산량이 증가하는 추세다. 한국백신은 특별연장근로를 통해 매주 50만 개씩 7주간 추가 생산에 나서기로 했다.추가 생산 주사기 물량은 대한의사협회 온라인 장터 '주사기 핫라인'을 통해 혈액투석 의원과 소아청소년과, 분만의료기관 등에 우선 공급된다. 식품의약품안전처는 일부 물량을 온라인몰을 통해 의료기관에 공급하는 방안도 추진 중이다.약포지와 시럽병 역시 올해 1분기 생산량이 전년도 월평균 대비 부족하지 않은 수준이다. 정부는 원료를 우선 공급해 안정적인 생산을 유지한다는 계획이다.정부는 현장 대응도 강화하고 있다. 지난주 보건소를 통해 '수급불안 의료제품 긴급현장조사'를 실시해 의료 현장의 부족 물품을 점검했다. 아울러 기후에너지환경부와 보건복지부, 질병관리청은 감염 우려가 없다는 전제 아래 일반의료폐기물 배출 주기를 한시적으로 연장하는 방안도 검토 중이다.기업 부담 완화를 위한 조치도 병행된다. 최근 환율 상승으로 수입 치료재료와 원부자재 가격이 오르자, 보건복지부는 약 2만 7000개 별도산정 치료재료의 건강보험 평균 수가를 2% 인상하기로 했다.식약처는 지난주에 시행된 '주사기·주사침 매점매석 금지 고시'의 실효성을 높이기 위해 이번 주부터 특별 단속에 들어갔다. 70여 명 규모(35개 조)의 합동단속반을 구성해 전방위 점검을 실시하고, 위법 행위가 적발될 경우 엄정 대응할 방침이다.한편 이날 회의에는 대한의사협회와 대한병원협회, 대한치과의사협회, 대한한의사협회, 대한약사회, 대한간호협회, 한국제약바이오협회 등 12개 보건의약단체와 복지부, 산업통상자원부, 기후부, 식약처, 질병청, 건강보험심사평가원 등 관계 부처가 참석했다.