김용 "김남국·전해철보다 안산 민심 얻을 수 있다"

큰사진보기 ▲김용 전 민주연구원 부원장이 13일 서울 여의도 국회에서 정치검찰 조작기소 국정조사 관련 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

김용 전 민주연구원 부원장이 다가오는 6·3 국회의원 재보궐선거 출마에 대한 의지를 드러냈습니다. 김 전 부원장은 정치자금법 위반 혐의로 1·2심에서 유죄 선고를 받고 대법원판결을 앞두고 있어 당내 공천 논란의 중심에 서 있습니다.21일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연한 김 전 부원장은 '공천을 자신하느냐'는 질문에 "100% 장담은 못 하지만 제 사건이 다 드러난 상태이기 때문에 받을 가능성이 높지 않은가 (생각한다)"고 밝혔습니다.출마 희망 지역과 관련해서는 "경기도 지역에서 활동했기 때문에 경기 지역이면 어디든 상관없다"고 말했습니다. 그는 "평택은 조국혁신당 조국 대표, 진보당 김재연 대표가 활동하고 있어 정치적으로 복잡한 상황이다"라며 "안산갑이나 하남갑 두 군데에서 당이 전략적으로 판단해 결정해 주시면 열심히 할 생각이다"라고 말했습니다.김 전 부원장은 안산 출마 의사를 밝힌 김남국 전 의원과 전해철 전 의원을 겨냥해 "김 전 의원은 과거 전략공천을 받았기 때문에 또 받는 것은 특혜 논란이 있을 수 있다. 전 전 의원은 과거 이재명 당대표 체포동의안 통과에 앞장섰기에 안산 민심이 받아들일지 의문"이라고 덧붙였습니다.그는 당내 일각에서 제기된 '대법원판결을 앞둔 후보자를 공천한 전례가 없다'는 지적에 대해 강하게 반박했습니다. 불법 정치자금 수수 혐의 등으로 2심에서 징역 5년을 선고받았지만, 대법원에서 파기환송이 날 것이라고 확신한다는 입장입니다.김 전 부원장은 "역사적으로 이렇게 비정상적으로 (이재명) 대통령 후보를 잡기 위해 그 측근을 사냥했던 일은 한 번도 없었다"며 "다른 일반적인 사건과 비교하는 것은 맞지 않다"라고 지적했습니다.이어 그는 검찰의 수사 과정을 비난하며 "증거를 못 찾으니 진술을 만든다"면서 "대장동 민간업자를 2박 3일 동안 구치감에 가둬놓고, 비정상적인 방법으로 수사해 진술을 만들어냈다"라고 주장했습니다.또한 "저에게 뇌물을 줬다는 돈도 철거업자 상환용이었다는 게 최근 국정조사에서 밝혀졌다"라며 "객관적으로 드러난 팩트만 보더라도 검찰의 공소장은 허위 공문서 사항이기에 당연히 파기환송이 날 수밖에 없다"고 자신했습니다.김 전 부원장은 국회의원이 되면 하고 싶은 일에 "대한민국 사회 곳곳에 매뉴얼이 잘 지켜지고 있지만, 제가 겪은 검찰과 사법 부문은 전혀 그렇지 않다"라며 "사건을 조작하고 퇴직 후 로펌에서 수십억 연봉을 받는 비정상적인 행태를 개선해 제대로 된 매뉴얼을 만들고 싶다"라고 포부를 밝혔습니다.최근 당의 공식 호출 없이 성남 모란민속5일장에 방문한 것에 대해서도 솔직한 입장을 내놓았습니다. 그는 "당대표님이 워낙 바쁘셔서 얼굴을 뵙고 제 출마도 어필하고 싶어서 갔다"라며 정청래 대표에게 별도 면담을 요청한 사실을 공개했습니다.자신의 등판이 이재명 대통령에게 부담이 될 수 있다는 일각의 우려에 대해서는 단호하게 선을 그었습니다. 김 전 부원장은 "어떤 상황에서든지 이재명 정부의 성공이 가장 중요한 과제다"라며 "저의 출마를 두고 일부에서 역풍이 될 수 있다고 하는데 아니다, 순풍이 될 수 있다"고 강조했습니다.김 전 부원장은 이재명 대통령의 국정 수행에 대해 "현재 90% 이상 행정 능력을 발휘하고 계신다고 생각한다"면서 "완전히 몇 단계 뛰어넘은 모습을 보여주고 있다"고 평가했습니다. 이어 "국민들에게 가감 없이 모습을 보여주며 (국정을) 헤쳐 나가는 것을 보면서 정말 능력이 대단하다(고 느낀다)"고 덧붙였습니다.향후 치러질 8월 전당대회에서의 당내 분열 우려에 대해서도 "이재명 정부를 성공시켜 지속적으로 사랑받기 위해 무엇을 할 것인가를 생각하면 답은 금방 나올 것이다"라며 낙관적인 전망을 내놓았습니다.마지막으로 당의 공천을 받지 못할 경우의 행보를 묻는 질문에 김 전 부원장은 "공천을 받지 못하면 당의 결정에 따를 것이다"라며 "이재명 정부의 성공을 위해 할 수 있는 다른 일을 찾아보겠다"라고 답변했습니다. 다만 "대립과 분열을 벗어나 생산적인 정치를 간절히 하고 싶다"라고 덧붙이며 원내 진입을 향한 강한 의지를 굽히지 않았습니다.