화물연대 조합원 사망에 "자본과 경찰 묵인·방조에 의한 살인"

큰사진보기 ▲정의당 서산태안위는 펼침막을 내걸고 화물노동자 사망 진상규명을 촉구했다. ⓒ 신현웅 관련사진보기

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지난 20일, 집회 중 대체차량에 치여 숨진 화물노동자에 대해 정부가 책임을 지고 진상규명을 하라는 목소리가 서산에서도 이어지고 있다.민주노총 화물연대본부에 따르면 지난 20일 오전, 화물연대 조합원 40여 명은 CU 진주 물류센터 정문 앞에서 연좌 농성 중이었다. 경찰이 농성 중인 조합원을 강제로 밀어내고 대체 차가 출차를 강행하면서 조합원 3명을 밟고 지나갔다. 이 중 1명의 조합원은 병원으로 옮겨졌으나 응급실 도착 직후 심정지가 발생해 사망했으며 나머지 2명은 중경상을 입었다. 또, 화물노동자 사망 이후 노조원들과 대치하던 경찰 1명이 차에 의해 다치기도 했다.화물노동자 사망 소식이 전해지면서 정의당 서산태안위는 이날 서산 시내 곳곳에 화물노동자의 명복을 빌면서 'CU BGF와 경찰은 화물노동자 죽음에 책임지고 정부는 진상을 규명하라'라고 촉구했다.정의당 충남도당 신현웅 노동위원장은 21일 기자와 한 통화에서 "80년대도 아니고 어떻게 이런 일이 일어난단 말이냐"라면서 "화물연대 조합원 동지의 죽음은 철저하게 자본과 경찰의 묵인과 방조에 의한 살인 행위나 진배없다"라며 "철저한 진상규명과 책임자를 엄중하게 다룰 것"을 정부에 촉구했다.민주노총 화물연대본부는 사고 당일인 20일 성명을 통해 "CU 원청이 파렴치하게 책임을 회피하고 있다"라면서 "자본의 개가 된 공권력의 과잉 진압과 정부의 방관이 화물 노동자를 죽였다"라며 전면 조사와 처벌을 요구하며 끝까지 투쟁할 것을 결의했다.이런 방침에 민주노총 화물연대 충남지역본부는 총회를 연기하고 21일 사고 현장인 CU BGF 진주 물류센터를 찾아 항의 집회에 참석할 예정이다. 충남지역본부에 따르면 당시 현장에 있던 충남지역본부 소속 조합원 1명이 물류센터 안으로 진입하려다 경찰에 연행됐다.화물연대본부는 지난 20일 중앙집행위를 'CU 투쟁 승리 및 열사 정신 계승 화물연대 투쟁본부'로 전환하기로 했다. 이어 21일 오후 5시 CU BGF 진주 물류센터 앞에서 '열사 정신 계승, 살인 기업 CU BGF 규탄, 살인 진압 경찰 공권력 규탄 화물연대 결의대회'를 개최할 계획이다.화물연대본부는 "(사망한 화물노동자의) 정신을 계승하겠다"라면서 "CU BGF와 경찰 공권력을 무릎 꿇릴 때까지 화물연대는 멈추지 않겠다"라는 결의를 다시 한번 밝혔다.