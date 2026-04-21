모험을 감수하는 글쓰기, 문장의 밀도를 만들다

큰사진보기 ▲일에 마음 없는 일책표지 ⓒ 흐름출판 관련사진보기

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"우리가 만들어내는 상품이 '글'이라면 쓰는 사람은 좋아서 써야 하는 게 아닐까?" 22p

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그와 브런치에도 실립니다.

김지원 기자의 세 번째 단행본 <일에 마음 없는 일>은 저자가 일을 사랑하기 위해 수상하게 만들어서 지속한 궤적에 대한 이야기다. 레거시 미디어에서 기자로 일하며 '김스피'라는 닉네임으로 인문교양 뉴스레터를 4년 동안 홀로 써온 저자는 그 일에 대한 자신의 시행착오가 독자들에게 흥미로운 참고 거리를 제공하고, 타산지석의 계기가 되길 바란다며 이야기를 시작한다.<일에 마음 없는 일>(2025년 11월 출간)은 뉴미디어 시대에 활자로 독자의 관심을 끄는 일에 관한 책이다. 독자와 저자 모두 조금 더 흥미 있는 일과 글에 관한 책이며, 숏텀이 아닌 롱텀으로 4년 동안 끌고 나간 뉴스레터에 관한 책이다.무언가를 빠르게 하는 것에 재능이 없는 저자는 뉴스레터의 핵심 키워드를 자신의 평소 삶에 가까운 '해찰'로 정했다. '해찰'을 즐기는 저자는 일간지 호흡으로 보면 느렸지만, 주간지 마감에는 적합한 자신을 발견하고 날아갈 것 같은 기분으로 매주 1회씩 뉴스레터를 썼다. 지루한 이야기를 못 참는 저자는 오롯이 주어진 자율성 덕분에 도서관에서 종일 글을 읽는 즐거움으로 커다란 배낭을 가득 채우며 주말을 보냈다.저자는 기자로서 밥벌이를 위해 지루함을 감수하기를 거부하고, 일의 틈새를 찾고 수상하게 만들며 사랑하는 일을 계속해 나갔다. 이런 과정에서 저자가 솔직한 감정을 쏟아내면서 완성한 뉴스레터는 자신만의 관점으로 독자들에게 다가갔다. 기존의 가치에 아슬아슬하게 도전하는 글을 쓸 수 있었던 건 저자가 품은 기세 때문이었고, 가장 재미를 누린 건 읽는 사람이 아닌 글을 쓰는 자신이었다.글을 쓰면서 '이 정도면 됐다'며 쉽게 만족하지 않고, '아는 것'을 '안전하게' 쓰지 않겠다고 다짐한 저자는 내면에서 길어 올린 밀도 높은 문장으로 한 권의 책을 엮어냈다. 아마추어 기자인 필자는 견고하게 조립된 저자의 문장을 꼭꼭 씹어서 흡수하려고 노력했다. 문장의 밀도는 어디서 비롯되었나 찾아본 필자는 저자가 내놓은 해답에 공감했다.적당히 관심을 끄는 말로 서두를 시작하고, 예시와 인용으로 본문을 채워서 여운이 있는 결론으로 적절히 마무리하는 건 글로 밥벌이하는 사람들이 성실하게 반복하는 글쓰기 형식이라고 저자는 말했다. 많은 작법서가 이런 방법을 가르치지만 글쓴이 자신을 깨우고 흥미를 유발하는 글쓰기는 이런 방식이 통하지 않는 벼랑에서 비롯된다는 저자의 의견이 필자를 내면을 건드렸다.오랜 기간 책과 글을 이야기했던 저자는 익숙한 형식이 아닌 도약과 비약이 난무하며 에너지를 분출하는 책에 흔들렸던 경험을 풀어놓는다. 그런 책을 읽을 때 심장 박동이 빨라지면서 틈새를 엿보고 싶다는 충동을 느꼈던 저자는 벼랑 끝에서 자신을 쥐어짜며 모험을 감수하고 재미를 찾으면서 뉴스레터를 만들어왔다.20회 스쿼트에서 진짜배기는 18회부터다. 마지막 3번의 스쿼트처럼 한 번 더 쥐어 짜는 방식으로 쓴 글, 나 자신에게도 낯선 글, 우연한 세계로부터 자신을 열어두는 글을 쓴다는 건 저자가 반드시 지켜나가려는 원칙이고, <일에 마음 없는 일>은 그렇게 세상에 나왔다.