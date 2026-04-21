TV 앞에서 조는 노인들, 이런 사정이 있어요

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"졸리면 들어가서 자요, TV는 틀어 놓고 왜 졸고 있어."
"응, 나 안 자는데…."
"뭐가 안 자. 꾸벅꾸벅 조는데…."
아내와 자주 하는 실랑이다. 요즘 TV만 틀면 어느새 눈이 감긴다. 재미없는 프로그램이어서가 아니다. 조수석에 앉을 때도 십중팔구 존다. 친구 차를 얻어 탔을 때도 마찬가지다. "운전하는 사람에게 미안하지도 않느냐"는 지청구가 뒷 좌석의 아내로부터 날아온다.
이게 무슨 병인가. 늙었다는 징표인가. 뇌과학은 이렇게 설명한다. 뇌에는 각성 상태를 유지하는 뇌간망양체(腦幹網樣體)라는 스위치가 있다. 몸이 편안하고, 움직임이 없고, 자극이 단조로우면 뇌는 이 스위치를 내린다. "지금은 쉬어도 된다"고. 그런데 아이들은 그렇지도 않은 걸 보면 늙은이에게 뇌가 더 자주 스위치를 내리는가 보다.
그 설명을 읽다가 어머니가 떠올랐다. 어머니도 그러셨다. 소파에 앉아 TV를 틀어 놓은 채 졸기 일쑤였다. 내가 "졸리시면 들어가서 주무시지 왜 거기서 조세요"라고 하면, "나 안 잔다. 연속극 봐야 돼"라고 하셨다. 나는 그런 어머니가 못마땅했다. 이해도 안 됐다.
지금 내게 같은 일이 벌어지고 있다. 아내와 애들에게 듣는 잔소리가 내가 어머니께 했던 말과 토씨 하나 다르지 않다. 그때 어머니는 얼마나 기분이 안 좋으셨을까. 연속극은 봐야 하는데 졸리고, 아들은 잔다고 구박하니. 어머니, 죄송합니다. 보고 싶습니다.