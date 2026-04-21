TV 앞에서 조는 노인들, 이런 사정이 있어요

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큰사진보기 ▲TV앞에서 조는 노인TV를 보다 졸고 있는 노인 ⓒ 제미나이 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 https://blog.naver.com/nyhyunam에도 실립니다.

"졸리면 들어가서 자요, TV는 틀어 놓고 왜 졸고 있어.""응, 나 안 자는데….""뭐가 안 자. 꾸벅꾸벅 조는데…."아내와 자주 하는 실랑이다. 요즘 TV만 틀면 어느새 눈이 감긴다. 재미없는 프로그램이어서가 아니다. 조수석에 앉을 때도 십중팔구 존다. 친구 차를 얻어 탔을 때도 마찬가지다. "운전하는 사람에게 미안하지도 않느냐"는 지청구가 뒷 좌석의 아내로부터 날아온다.이게 무슨 병인가. 늙었다는 징표인가. 뇌과학은 이렇게 설명한다. 뇌에는 각성 상태를 유지하는 뇌간망양체(腦幹網樣體)라는 스위치가 있다. 몸이 편안하고, 움직임이 없고, 자극이 단조로우면 뇌는 이 스위치를 내린다. "지금은 쉬어도 된다"고. 그런데 아이들은 그렇지도 않은 걸 보면 늙은이에게 뇌가 더 자주 스위치를 내리는가 보다.그 설명을 읽다가 어머니가 떠올랐다. 어머니도 그러셨다. 소파에 앉아 TV를 틀어 놓은 채 졸기 일쑤였다. 내가 "졸리시면 들어가서 주무시지 왜 거기서 조세요"라고 하면, "나 안 잔다. 연속극 봐야 돼"라고 하셨다. 나는 그런 어머니가 못마땅했다. 이해도 안 됐다.지금 내게 같은 일이 벌어지고 있다. 아내와 애들에게 듣는 잔소리가 내가 어머니께 했던 말과 토씨 하나 다르지 않다. 그때 어머니는 얼마나 기분이 안 좋으셨을까. 연속극은 봐야 하는데 졸리고, 아들은 잔다고 구박하니. 어머니, 죄송합니다. 보고 싶습니다.