[주장] 농협 개혁 방안에 '위헌 소지' 없어야

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우선 이 글을 쓰는 배경부터 설명하고자 한다. 필자는 농협이 철저히 개혁되어야 한다고 생각한다. 농협은 대다수의 농업인과 국민들에게 큰 비판·분노를 불러일으킬 만큼 심각한 부패·타락(금품수수 의혹 등)의 실상을 보여 왔기 때문이다. 그렇지만, 개혁은 아무리 그 목적과 취지가 좋다하더라도 '법리에 합당하게' 추진되어야 한다고 주장하려고 한다. 법리에 위배되는 개혁은 엄청난 부조리·불합리와 대혼란을 초래할 것이기 때문이다.농협 개혁의 역사는 길고도 빈번했다. 우리나라에서 농협법처럼 '개혁'의 이름으로 법 개정이 빈번하게 이뤄진 사례는 없을 것이다. 농협법은 1957년에 처음 제정된 이후 지금까지 약 69년 동안 수십 번 제·개정됐다(불과 1달 전에도 법 개정이 있었다[2026.3.10. 개정, 법률 제21434호]). 물론 이 중엔 '타법의 개정에 의한 개정'이 포함되어 있지만, 이를 제외하더라도 제·개정이 잦았던 것이다.더욱이 지난 20년 동안에는 거의 매년 법 개정이 이뤄졌는데, 이들 중 상당수가 '농협 개혁'이란 이름으로 이뤄진 법 개정이다. 농협은 거의 매년 '개혁의 철퇴'를 맞은 것이다. 그런데, 2026년 4월 현재 또 농협개혁이 추진되고 있다. 도대체 농협법을 몇 번이나 더 개정해야 개혁이 완결되는 것일까? 제대로 된 개혁이 이루어질 수 있다면, 법 개정은 수십 번 아니 수백 번 더 이뤄져도 상관없다. 문제는 지금 추진되고 있는 농협법 개정방향이 과연 합리성을 갖는지 여부이다.지난 1일 당정협의 결과에 따라 추진되고 있는 이번 농협법 개정에 대해서는 이견을 제시하지 않을 수 없다. 왜냐하면, 필자는 이번 법 개정 추진이 법리적 문제점을 지니고 있다고 보기 때문이다. 농협개혁방안 중 특히 '농협중앙회장 선출방식 변경(1110명인 전체 조합장이 선출하는 방식을 약 187만 명인 전체 조합원이 선출하는 방식으로 변경하는 방안)'에 대해 찬반논란이 뜨겁다. 이 방안에 대해서는 이미 필자를 포함해 많은 사람들이 여러 가지 문제점들(선거관리 복잡 및 막대한 비용 소요 등)을 지적한 바 있다. 그래서 필자는 이 글에서 '법리적 문제점'에 대해서만 지적하고자 한다.먼저 농협중앙회의 법적 성격에 대해 보자. 주지하다시피, 농협중앙회는 전국의 회원조합들의 '연합단체(federation)'이다. 농협중앙회의 영문 이름도 NACF(National Agricultural Cooperative Federation)이라 쓰고 있다. Federation이란 '연합', '연맹'의 뜻을 가지며 '두 개 이상의 단체들이 공동의 목적을 추구하기 위해 결합하여 만든 더 큰 단체'를 말한다. 그리고, 그 연합단체의 구성원은 '조합원(자연인)'이 아니고 '단체(법인)'인 것이다. 농협법 규정을 보자. 농협법 제113조는 '중앙회의 목적'에 관하여 "중앙회는 회원의 공동이익의 증진과 그 건전한 발전을 도모하는 것을 목적으로 한다"고 규정하고 있고, 제115조 제1항은 '중앙회의 회원(구성원)'에 관하여 "중앙회는 지역조합, 품목조합 및 제138조에 따른 품목조합연합회를 회원으로 한다"고 규정하고 있다.이러한 규정들을 감안하면, 중앙회는 사단법인으로서 '회원(지역조합, 품목조합, 품목조합연합회)'을 구성원으로 하는 것이지 '조합원'을 구성원으로 하는 것이 아니다. 부연하자면, 중앙회는 '단체(법인)'를 회원(구성원)으로 하는 것이지 '자연인(조합원)'을 회원(구성원)으로 하는 것이 아니다. '조합원'을 구성원으로 하는 단체는 '중앙회'가 아니고 '조합'이다. 조합원들이 모여서 '조합'이라는 단체(법인)를 만들고, 조합이라는 단체(법인)들이 모여서 '중앙회'라는 연합단체(법인)를 만든 것이다. 그러므로, 조합에 대한 권리·의무는 '조합원(자연인)'이 갖는 것이고, 중앙회에 대한 권리·의무는 '회원(법인)'이 갖는 것이다.조합원과 회원이 갖는 권리는 공익권(共益權)과 자익권(自益權)으로 나누어 볼 수 있는데, '임원을 선출할 권리'는 공익권에 해당한다. 그런데, 당정의 개혁방안은 현재 '조합장'이 보유하는 중앙회장 선출권을 박탈해서 '조합원'에게 부여하려고 하는데, 이는 법리에 위배된다고 본다. 중앙회라는 연합단체의 구성원은 엄연히 '회원(지역조합, 품목조합, 품목조합연합회)'인데, 중앙회의 구성원이 아닌 '조합원'에게 중앙회장 선출권을 부여하는 것은 타당하지 않기 때문이다. '조합원'은 '조합임원 선출권'을 가질 뿐이고 '중앙회임원 선출권'을 가질 수 없다. '조합원'은 조합의 구성원일 뿐이고 중앙회의 구성원이 아니기 때문이다. 중앙회의 구성원이 아닌 '조합원'이 어떻게 중앙회임원 선출권을 가질 수 있단 말인가.좀 더 부연설명을 해보자. 법인은 통상 사단법인과 재단법인으로 나뉘어지는데, 조합과 중앙회는 모두 사단법인에 해당한다. 사단법인은 '일정한 목적을 위해 결합한 구성원(자연인 또는 법인)의 단체에 법인격을 부여받은 것'을 말한다. 그리고 사단법인의 운영에 관한 중요사항(임원선출, 정관변경 등)은 '구성원('사원'이라고도 부른다)의 의결에 따라 자율적으로' 결정한다. 그런데, 사단법인인 중앙회의 구성원이 아닌 '조합원'들이 중앙회장을 선출하도록 하는 것은 위에 언급한 '사단법인의 법리'에 근본적으로 위배된다.더욱이, 이러한 법리적 문제점은 '헌법 위반'의 소지를 내포한다고 본다. 우리 헌법 제21조 제1항은 "모든 국민은 언론·출판의 자유와 집회·결사의 자유를 가진다"고 규정하고 있다. '결사의 자유'란 "다수의 자연인 또는 법인이 그 자유의사에 따라 공동의 목적을 위하여 단체를 결성하는 자유"를 말한다. 결사의 자유는 적극적 측면과 소극적 측면을 아울러 가지고 있다. 적극적 측면으로는 단체결성의 자유, 단체존속의 자유, 단체활동의 자유, 결사에의 가입·잔류의 자유 등을 들 수 있다. 소극적 측면으로는 단체로부터 탈퇴할 자유와 결사에 가입하지 않을 자유를 들 수 있다.이 중 단체활동의 자유는 "단체 스스로의 자기결정권에 따라 자체적 의사결정을 거쳐 각종 활동(임원 선출, 정관 변경 등)을 자유롭게 할 수 있는 권리"를 의미한다. 물론 공법인(公法人)은 기본권(결사의 자유 등)의 주체가 될 수 없다고 보는 것이 일반적이다. 그런데, 헌법재판소의 판례에 따르면, "(협동조합)중앙회는 공법인성(公法人性)과 사법인성(私法人性)을 겸유한 특수한 법인으로서 기본권의 주체가 될 수 있다"고 판단했다(2000.6.1. 99헌마553 전원재판부). 그렇다면, 농협중앙회는 '기본권의 주체' 특히 '결사의 자유의 주체'가 될 수 있고, 이에 따라 당연히 '단체활동의 자유(임원 선출, 정관 변경 등)'를 갖게 된다.그런데, 이번에 당정은 중앙회의 구성원인 '회원(법인)'이 보유하고 있는 중앙회장 선출권을 박탈해서 조합의 구성원인 '조합원(자연인)'에게 부여하고자 법 개정을 시도하고 있다. 이는 농협중앙회의 '결사의 자유' 특히 '단체활동의 자유'를 침해하는 것으로서 '위헌 소지'가 크다고 본다. 더욱이 우리 헌법 제123조 제5항은 "국가는 농·어민과 중소기업의 자조조직을 육성하여야 하고, 그 자율적 활동과 발전을 보장한다"고 규정함으로써 '협동조합의 자율적 활동'을 보장하고 있다. 이러한 헌법 규정을 무시하고, 90%가 넘는 농축협조합장들이 반대하고 있는 '중앙회장 조합원 선출제'를 당정이 일방적 입법으로 추진한다면 이 또한 '위헌 소지'가 크다고 본다(*농협중앙회가 9~10일 전국 농축협 조합장 1108명을 상대로 온라인 조사를 실시한 바, 응답자 871명 중 90% 이상이 이번 농협법 개정안에 대해 반대했다고 알려졌다).바라건대, 당정은 제발 '중앙회장 조합원 선출제'에 대해 법적 고려를 하기 바란다. 농협법과 헌법이 허용하지 않는 '중앙회장 조합원 선출제'를 당정이 밀어붙여 농협법을 개정한다면 아마도 조합장들은 헌법재판소에 "농협중앙회와 조합장들의 '결사의 자유(단체활동의 자유)'를 침해했다"는 이유로 헌법소원을 제기할 것으로 예견된다. 이렇게 될 경우 필자는 헌법재판소에서 '위헌 결정'이 나올 것으로 예상한다(위헌결정이 나오면, 농협법 개정은 무효가 된다). 만일 그렇게 되면 사회적·국가적으로 얼마나 혼란스런 일이 될 것이며 또한 부끄러운 일이 될 것인가.필자가 이 글을 쓰는 이유는 이런 '대혼란'을 미연에 방지하기 위해 당정이 합리적으로 다시 한번 숙고하기를 원해서이다. '위헌'이라는 엄청난 법률리스크를 안고 법 개정을 추진하는 것은 너무 무모하기 때문이다. 필자가 이런 견해를 강하게 제시하는 것은 농협개혁을 반대하거나 방해하고자 하는 것이 아니고, 법리에 어긋나지 않게 올바른 개혁을 하도록 당정에 건의 드리고자 하는 것이다. 거듭 얘기하지만, 필자는 농협에 대한 대폭적인 개혁을 찬성하는 입장이다. 올바른 개혁을 통해 농협이 농업인과 국민의 사랑을 받는 협동조합(자조단체)으로 거듭나게 되기를 간절히 소망한다.