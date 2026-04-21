이 대통령 "정동영 기밀누설 전제 주장·행동 모두 잘못"

▲이재명 대통령이 정동영 통일부 장관의 '북한 구성 핵시설' 발언으로 한미 간 정보공유가 중단됐다는 주장과 관련해 "정 장관이 '미국이 알려준 기밀을 누설'했음을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못"이라고 20일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 밝혔다. 2026.4.20 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기