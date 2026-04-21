메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.04.21 06:23최종 업데이트 26.04.21 06:23

이 대통령 "정동영 기밀누설 전제 주장·행동 모두 잘못"

"널리 알려져 있던 내용, 터무니 없는 일 벌어지는 이유 알아볼 것"... 국힘의 경질론 일축

  • 본문듣기
원고료로 응원하기

이재명 대통령이 정동영 통일부 장관의 '북한 구성 핵시설' 발언으로 한미 간 정보공유가 중단됐다는 주장과 관련해 "정 장관이 '미국이 알려준 기밀을 누설'했음을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못"이라고 20일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 밝혔다. 2026.4.20
이재명 대통령이 정동영 통일부 장관의 '북한 구성 핵시설' 발언으로 한미 간 정보공유가 중단됐다는 주장과 관련해 "정 장관이 '미국이 알려준 기밀을 누설'했음을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못"이라고 20일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 밝혔다. 2026.4.20 ⓒ 이재명 대통령 X

이재명 대통령이 정동영 통일부 장관의 '북한 구성 핵시설' 발언으로 한미 간 정보공유가 중단됐다는 주장과 관련해 "정 장관이 '미국이 알려준 기밀을 누설'했음을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못"이라고 했다.

인도를 국빈 방문 중인 이 대통령은 20일 밤 엑스(X·옛 트위터)에 "정 장관 '구성 핵시설' 발언 이전에 구성 핵시설 존재사실이 각종 논문과 언론보도로 이미 전 세계에 널리 알려져 있었던 점은 명백한 팩트"라며 이같이 적었다.

특히 "대체 왜 이런 터무니없는 일이 벌어지고 있는지 자세히 알아봐야겠다"면 관련 논란에 대한 내부 조사 가능성도 내비쳤다.

AD
미국 측의 대북 위성 정보 공유 일부 제한의 이유로 지목된 정 장관의 '구성 핵 시설' 언급은 이미 익히 알려진 사실이고, 현 상황에 대해 정 장관에게 책임을 물어야 한다는 일각의 경질론에 대해선 그 의도가 의심된다는 취지다.

이 대통령이 이러한 입장을 밝히면서 엑스에 공유한 기사에도 "사실이 아니거나 과장된 내용을 언론에 공개해서 한미관계에 부정적 영향을 끼치는 동시에 통일부 장관 책임론을 부각시킨 그 '정부 관계자'라는 사람의 정보누설 의도가 매우 의심스럽다"는 김준형 조국혁신당 의원 주장이 담겨있다.

정 장관 역시 같은 날(20일) 정부서울청사에서 기자들을 만나 "작년 7월 14일 인사청문회 때에도 (제3의 북한 핵시설 소재지로) 구성을 언급했는데 그때는 아무 말 없다가 아홉 달이 지나서 느닷없이 이 문제를 들고나온 그 저의가 의심스럽다"고 한 바 있다(관련기사 : 통일부 "정동영 '구성 핵시설' 발언, 공개정보에 기반" https://omn.kr/2huzv ).

이 대통령의 이런 언급은 이번 논란과 관련한 국민의힘의 '정동영 경질론'을 일축하는 성격도 담고 있다.

참고로 송언석 국민의힘 원내대표는 이번 사태를 "정동영 리스크가 초래한 역대급 외교·안보 대참사"라며 즉각 경질을 요구한 상황이다.

같은 당 나경원 의원도 "사고 쳐놓고 사과나 수습은커녕, 또 다른 거짓말로 국민을 속이려 들어서는 안된다"며 "북한을 향한 충성맹세인가. 그게 아니라면 이재명 대통령은 정동영을 즉각 해임해야 한다"고 주장했다.




#이재명대통령#정동영#구성핵시설발언#대북정보공유제한#한미관계

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "인도, 성장·혁신의 최적 파트너... 에너지·나프타 협력 지속"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기