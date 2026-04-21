이 대통령 "정동영 기밀누설 전제 주장·행동 모두 잘못"

이재명 대통령이 정동영 통일부 장관의 '북한 구성 핵시설' 발언으로 한미 간 정보공유가 중단됐다는 주장과 관련해 "정 장관이 '미국이 알려준 기밀을 누설'했음을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못"이라고 했다.
인도를 국빈 방문 중인 이 대통령은 20일 밤 엑스(X·옛 트위터)에 "정 장관 '구성 핵시설' 발언 이전에 구성 핵시설 존재사실이 각종 논문과 언론보도로 이미 전 세계에 널리 알려져 있었던 점은 명백한 팩트"라며 이같이 적었다.
특히 "대체 왜 이런 터무니없는 일이 벌어지고 있는지 자세히 알아봐야겠다"면 관련 논란에 대한 내부 조사 가능성도 내비쳤다.
미국 측의 대북 위성 정보 공유 일부 제한의 이유로 지목된 정 장관의 '구성 핵 시설' 언급은 이미 익히 알려진 사실이고, 현 상황에 대해 정 장관에게 책임을 물어야 한다는 일각의 경질론에 대해선 그 의도가 의심된다는 취지다.
이 대통령이 이러한 입장을 밝히면서 엑스에 공유한 기사에도 "사실이 아니거나 과장된 내용을 언론에 공개해서 한미관계에 부정적 영향을 끼치는 동시에 통일부 장관 책임론을 부각시킨 그 '정부 관계자'라는 사람의 정보누설 의도가 매우 의심스럽다"는 김준형 조국혁신당 의원 주장이 담겨있다.
정 장관 역시 같은 날(20일) 정부서울청사에서 기자들을 만나 "작년 7월 14일 인사청문회 때에도 (제3의 북한 핵시설 소재지로) 구성을 언급했는데 그때는 아무 말 없다가 아홉 달이 지나서 느닷없이 이 문제를 들고나온 그 저의가 의심스럽다"고 한 바 있다(관련기사 : 통일부 "정동영 '구성 핵시설' 발언, 공개정보에 기반" https://omn.kr/2huzv
).
이 대통령의 이런 언급은 이번 논란과 관련한 국민의힘의 '정동영 경질론'을 일축하는 성격도 담고 있다.
참고로 송언석 국민의힘 원내대표는 이번 사태를 "정동영 리스크가 초래한 역대급 외교·안보 대참사"라며 즉각 경질을 요구한 상황이다.
같은 당 나경원 의원도 "사고 쳐놓고 사과나 수습은커녕, 또 다른 거짓말로 국민을 속이려 들어서는 안된다"며 "북한을 향한 충성맹세인가. 그게 아니라면 이재명 대통령은 정동영을 즉각 해임해야 한다"고 주장했다.