AI 수석보다 더 중요한 것, 우리에게 플랜B는 있는가

AI 수석보다 더 중요한 것은 바로 백업시스템이다. 하정우 수석 출마설은 한 사람의 거취를 넘어선다. AI 시대 국가는 인재보다 먼저 흔들리지 않는 제도를 갖춰야 한다.

큰사진보기 ▲하정우 AI미래기획수석이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 이재명 대통령의 발언을 듣고 있다. 2026.4.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲"한국 AI 정책은 이미 백업의 씨앗을 심었다." 과연 지속적으로 작동하는 협의체가 될 수 있도록 시스템을 구축하는 것이 중요하다. 2025년 11월 13일 열린 제2차 인공지능책임관 협의회 회의. AI 정부 인프라 거버넌스와 대한민국 인공지능행동계획 관련 부처 협의가 논의됐다. 사진=대통령직속 국가인공지능전략위원회, COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED ⓒ 국가인공지능전략위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어파인에도 실립니다.글쓴이 김영근은 고려대학교 글로벌일본연구원 겸 인문학과동아시아문화산업과정 교수이며, 사회재난안전연구센터 소장을 맡고 있다. 도쿄대학교에서 국제관계학 박사를 취득한 후 현대경제연구원 연구위원 및 계명대학교 일본학과 조교수를 역임하였다. "AI시대의 안전경제학: 글로벌 불확실성 및 위기관리" 및 "북핵 리스크 관리와 국제안보레짐의 변용", 『포스트 제국주의』(공저), 『한일관계사 1965-2015. II: 경제』(공저), 『한일 관계의 긴장과 화해』(편저) 등 다수의 논문과 저서가 있다.