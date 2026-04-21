'한국 청년 기후성명서'에는 어떤 내용이 담겼을까

큰사진보기 ▲여수에서 시작된 녹색대전환의 물결, LCOY KOREA2026여수 베네치아 호텔 컨벤션센터 대형 스크린에 'MONO OCEAN: 다양한 주체의 물결'이라는 슬로건과 함께 행사 개요가 상영되고 있다. ⓒ 고도혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲열띤 토론, 우리의 미래는 우리가 결정한다.'에너지와 산업' 세션에 참여한 청년 활동가들이 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 확대 방안과 지역 사회 합의점 도출을 위해 열띤 토론을 벌이고 있다. ⓒ 고도혜 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국 청년 기후성명서, 정책의 주춧돌이 되길청년대표들이 치열한 논의 끝에 완성된 '한국 청년 기후성명서'초안을 김성환 기후에네지환경부 장관에게 전달하고 있다. ⓒ 고도혜 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인블로그에도 실립니다.

20일, 전남 여수 베네치아 호텔에서 '2026년 청(소)년 기후행동 컨퍼런스(LCOY KOREA 2026)'가 막을 올렸다. 이날 행사는 화석연료 중심의 경제 구조를 재생에너지로 바꾸는 '녹색대전환(GX) 국제주간(4월 20일~25일)'의 시작을 알리는 핵심 일정이다. 현장에는 국내외 청년 활동가 및 정책 전문가 200여 명이 집결해 기후 위기 대응을 위한 실질적 해법을 논의했다.녹색대전환(GX, Green Transformation)은 화석연료 기반의 산업 시스템을 저탄소 재생에너지 체제로 전환하여 지속 가능한 성장을 도모하는 전략이다. 대한민국 석유화학 산업의 거점인 여수에서 개최된 이번 '2026 녹색대전환(GX) 국제주간'은 국가적 탄소중립 의지를 대내외에 선포하는 의미를 지닌다. 이번 행사는 4월 20일부터 25일까지 6일간 여수 일원에서 진행되며, 에너지 체제 전환과 산업 경쟁력 강화를 골자로 한 다양한 세션이 운영된다.'LCOY KOREA 2026'은 유엔기후변화협약(UNFCCC) 공식 청년협의체인 'YOUNGO'의 승인을 받은 공식 컨퍼런스다. 기후 위기 대응 청년 단체 '쿨라이밋(COOLIMATE)'과 전라남도가 공동 주최하고 서울대학교가 후원한 이번 행사는 학술적 전문성과 사회적 영향력을 동시에 확보했다는 평가를 받는다.쿨라이밋 김소윤 대표는 개회사에서 "아동과 청년이 기후 변화를 만들어가는 주체가 되어야 하며, 이를 뒷받침할 포용적 교육과 정책적 토대가 시급하다"고 강조했다.오후 세션에서는 '기후 정의와 세대 간 정의'를 주제로 심층 토론이 진행됐다. 참가자들은 현재의 온실가스 감축 경로가 미래 세대에게 공정한지 검토하고, 청년들의 요구를 집약한 '한국 청년 기후성명서'를 작성했다.행사에 참여한 대학생 이아무개(22)씨는 "우리의 미래가 결정되는 정책 결정 과정에 청년의 의견이 소외되지 않도록 실질적인 대안을 성명서에 담았다"고 밝혔다. 해당 성명서는 이날 오후 현장을 방문한 김성환 기후에너지환경부 장관에게 공식 전달됐다.컨퍼런스에서 채택된 성명서는 '글로벌 청년 기후성명서(GYS)'로 통합되어 오는 11월 튀르키예에서 열리는 제31차 당사국 총회(COP31)에 보고될 예정이다.전라남도는 이번 행사를 기점으로 COP33 남해안 남중권 공동 개최를 위한 국제적 지지 기반을 다진다는 방침이다. 여수 베네치아 호텔에서 응집된 청년들의 기후 행동 의지는 향후 전 지구적 탄소중립 실현을 위한 핵심 동력이 될 전망이다.