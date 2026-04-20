3선 도전 강은희 대구교육감 "교육수도 대구를 글로벌 교육수도로 도약시킬 것"

큰사진보기 ▲강은희 대구시교육감이 20일 대구시교육청에서 기자회견을 열고 3선 도전을 선언했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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강은희 대구시교육감이 오는 6.3지방선거에 출마하겠다며 3선 도전을 공식 선언했다.강 교육감은 20일 대구시교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "'대한민국 교육수도 대구'를 세계적 배움과 가르침이 이루어지는 '글로벌 교육수도'로 도약시키겠다"며 지방선거 출마를 밝혔다.강 교육감은 "지난 8년간 국제 바칼로레아(IB·International Baccalaureate) 프로그램을 성공적으로 운영한 경험을 토대로 다음 단계로 나아가겠다"고 말했다.IB는 스위스에 본부를 둔 비영리 교육재단 IBO에서 운영하는 국제 공인 교육 프로그램으로 탐구 중심 학습과 논·서술 평가를 통해 비판적 사고와 자기주도성을 키우는 데 초점을 두고 있다.강 교육감은 "IB를 넘어서 우리나라 교육과정과 평가체제에 맞는 '한국형 바칼로레아(KB·Korea Baccalaureate)' 시대를 대구에서 열고자 한다"며 "그동안 대구교육청은 한국형 바칼로레아 실행 전 단계로 2년 전부터 국가교육과정을 기반으로 대구교육과정 각론을 개발했다"고 밝혔다.그러면서 "올해 2월부터 학교 현장에 각론을 보급하고 교원에 대한 연수를 진행하고 있다"며 "AI기반 논·서술형 평가시스템을 구축하고 교원전문연수과정을 기본과정(T1), 실천과정(T2), 심화과정(T3)으로 체계화하고 있다"고 설명했다.그는 미래교육연구원을 KB컨트롤타워 기관으로 전환해 KB평가, KB교육과정 설계·편성 등의 역할을 담당하도록 하고 교육연수원에도 KB연수센터를 설치해 체계화하겠다고 했다.강 교육감은 자신의 8년 임기 동안 주요 성과로 ▲전국 최초 IB 프로그램 도입 및 확산 ▲기초학력 미달 비율 전국 최저 수준 달성 ▲전국 최초 마음학기제 도입 ▲학교폭력 피해응답률 14년 연속 전국 최저 ▲직업계고 졸업생 취업률 1위 달성 등을 제시했다.이외에도 ▲시도교육청 평가 3년 연속 최우수 ▲공약 이행률 100% 달성 ▲2025년말 공약이행 종합평가 SA등급 등의 실적을 내놓았다.강 교육감은 "검증된 경험과 실행력으로 대구교육을 한 단계 더 도약시키고 대한민국 교육 변화까지 이끌겠다"며 "한 아이도 놓치지 않고 모든 아이의 성장을 책임지는 교육을 실현하겠다"고 약속했다.강 교육감은 오는 21일 대구시선거관리위원회를 방문해 예비후보 등록을 한 후 본격적인 선거운동에 들어간다. 그는 이날 국립신암선열공원을 찾아 참배하고 25일에는 두류네거리 자신의 선거사무소에서 개소식 및 선거캠프 출정식을 가질 예정이다.강 교육감이 3선 도전을 선언하면서 이미 출마를 선언한 임성무 전 전교조 대구지부장과 서중현 전 대구 서구청장과의 3파전으로 치러질 전망이다.