언론 사전 검열이 여전히 존재하는 곳... 헌법 위에 '학칙' 있나

▲ 동덕여대 교지 <목화> 제55집 텀블벅 모금 페이지 동덕여대 교지 <목화> 편집위원회는 학교 본부가 교지편집비 대리수납을 중단하자, 자체적으로 텀블벅 모금을 진행하여 교지를 발행했다. ⓒ 동덕여대 목화 편집위원회 관련사진보기

▲ 2019년 동덕여대 교지 <목화> 제49집 발간 당시 교지편집위원회의 입장문 2019년 동덕여대 본부는 <목화> 편집위원회에 학교법인 이사장에 대한 비판적 보도와 관련하여 삭제를 권고했다. ⓒ 동덕여대 '목화' 편집위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 민변 미디어언론위원회 위원으로, 현재 동덕여대 목화 교지편집위원회를 법률적으로 조력하고 있습니다.