"미국은 침략전쟁 중단하고 정부는 자주외교에 나서라"

큰사진보기 ▲노동자계급정당추진위원회, 자주연합, 사회대전환전국모임, 노동·정치·사람, 노동전선, 전국현장조직추진위원회 등 6개 단체가 20일 서울 종로구에 위치한 주한미국대사관 앞에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이명옥 관련사진보기

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- 미국은 즉각 종전을 선언하고 이란에 대한 모든 제재와 봉쇄조치를 중단하라!

- 미국과 이스라엘은 평화파괴, 민중학살, 민생파탄의 침략전쟁을 중단하라!

- 이재명 정부는 미구의 종속동맹에서 벗어나 당당히 자주외교에 나서라!

- 트럼프는 쿠바에 대한 전면 봉쇄 조치를 철회하고 군사행동 기도를 당장 중단하라!

- 트럼프는 모든 나라에 대한 주권침탈과 내정간섭, 자원약탈행위를 즉각 중단하라!

- 전쟁의 화근 주한미군기지 철수하라!

20일 오전 10시 미대사관 앞에서 노동자계급정당추진위원회(노정추-대표 한상균), 자주연합, 사회대전환전국모임, 노동·정치·사람, 노동전선, 전국현장조직추진위원회(전현추) 등 6개 단체 공동 주최로 미국과 이스라엘의 이란 침략 즉각 중단과 정부의 자주 외교를 촉구하는 기자회견이 열렸다.조상수 노정추 집행위원장의 사회로 진행된 기자회견에서 주재석 자주연합 상임대표, 한상균 노정추 대표, 장현일 사회대전환전국모임 집행위원, 최온 노동·정치·사람 집행위원의 규탄 발언이 이어졌다.발언자들은 한 목소리로 미국과 이스라엘은 반인륜적 침략전쟁을 즉각 중단하고 정전이 아닌 종전 선언을 통해 영구히 전쟁을 종식할 것을, 이재명 정부를 향해서는 종속동맹에서 벗어나평화 평등 호혜의 자주외교로 민생을 살리고 자주권을 지켜달라고 촉구했다.참가자들은 기자회견문을 통해서 "미국의 침략전쟁은 명백히 실패했음에도 트럼프는 '미국우선주의' 덫에 빠져 쿠바 봉쇄를 넘어, 또 다른 전쟁 야욕을 노골적으로 드러내고 있다"면서 "미국이 세계보안관을 자처하던 시대는 끝났다. 정부는 미국의 패악질에 대해 'NO'라고 당당하게 말할 수 있어야 하며 자주외교로 이란과 직접 협상을 통해 26척 유조선 문제를 해결하고 대이란 관계를 정상화하라"고 요구했다.다음은 참가자들이 미국과 이재명 정부에 요청한 사안이다.