경찰, '화물연대 집회 사상자 발생' 전담수사팀 구성

큰사진보기 ▲20일 오전 10시 32분께 경남 진주시 정촌면 예하리 한 집회 현장에서 2.5t 화물차가 집회 참가자와 추돌하는 사고가 발생했다. 경찰과 소방에 따르면 이 사고로 50대 조합원 1명이 숨지고 1명이 중상, 1명이 경상을 입은 것으로 확인됐다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 김준태 기자 = BGF리테일에 공동교섭을 촉구하던 민주노총 공공운수노조 화물연대 집회에서 사상자가 발생한 사건에 대해 경찰이 전담수사팀을 꾸려 수사에 나섰다.경찰청은 20일 언론 공지를 통해 "금일 오전 CU 진주 물류센터에서 발생한 화물연대 조합원의 사망사고에 대해 안타깝게 생각한다"며 이같이 밝혔다.앞서 이날 오전 10시 32분께 경남 진주시 정촌면 예하리 CU 진주물류센터 앞 집회 현장에서 2.5t 화물차가 집회 참가자들을 치는 사고가 발생했다.이 사고로 화물연대 소속 50대 조합원 1명이 심정지 상태로 이송됐으나 끝내 숨졌고, 다른 조합원 2명도 다쳤다.경찰은 화물차 운전자를 긴급체포했으며, 경남경찰청 광역수사대에 전담수사팀을 구성해 엄정하게 수사할 방침이라고 밝혔다.또 사안의 엄중함을 고려해 정확한 사실관계 파악을 위해 경찰청 감사관실에서 진상조사를 할 계획이라고 했다.경찰은 고인의 유가족에 대해서도 심리상담 등 충분한 지원을 병행하겠다고 덧붙였다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>