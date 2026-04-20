특검, "격노설은 박정훈 망상" 적시한 군검사들 실형 구형

큰사진보기 ▲염보현 군검사가 피의자 신분으로 조사받기 위해 지난해 8월 13일 서울 서초구 순직해병특별검사팀에 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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채해병 특검(특별검사 이명현)이 박정훈 전 해병대 수사단장(현 국방부 조사본부장, 준장) 구속영장청구서에 허위내용을 기재한 혐의 등을 받는 군검사들에 대해 실형을 구형했다.20일 오후 서울중앙지방법원 형사합의24부(재판장 이영선 부장판사) 심리로 열린 이 사건 결심공판에서 특검은 김민정 전 국방부 검찰단 보통검찰부장(중령)에게 징역 2년과 자격정지 3년, 염보현 군검사(소령)에게 징역 1년과 자격정지 2년을 구형했다.이 사건 공소사실은 ① 두 군검사가 2023년 8월 "대통령 격노설 등 피해자 주장은 모두 허위이며 망상에 불과하다"는 내용으로 박 전 단장 구속영장을 청구해, ② 피의자 심문구인용 구속영장을 발부받아 박 대령을 6시간 46분동안 감금했다(허위공문서 작성·행사, 직권남용 감금)는 것이다. 염 군검사는 국회 법제사법위원회 국정감사에 증인으로 채택됐지만 불출석한 혐의(국회 증언·감정법 위반)도 포함됐다.특검은 "피고인들은 이 사건 구속영장에 작성된 내용, 격노설을 비롯한 수사외압 사실이 특검 조사로 지금에서야 구체화된 것일 뿐 (구속영장 작성 및 청구) 당시에는 사실인지 허위인지 알 수 없었다고 변소하고 있다"며 "그러나 허위공문서작성죄는 미필적 고의만으로 인정된다. (피고인들이) 허위를 확정적으로 인식하지 않더라도 가능성을 인식하면서 이를 감수해 기재했다면 고의가 인정된다"고 설명했다.이어 "그런데 피고인들은 박 전 단장의 '격노설'과 '수사외압' (주장이) 사실이라는 것을 알거나 최소한 망상이 아니란 점을 인식하고도 의도적으로 (이 사실에) 부합하는 주장을 회피하거나 무시했다"며 "(그 결과 두 군검사는) 박 전 단장의 주장을 '망상'과 '허위'로 치부해 구속영장청구서에 허위사실을 기재했다"고 부연했다.그러면서 "(이처럼) 허위사실을 기재해 구속영장을 청구하고, 6시간가량 신체의 자유를 박탈한 것은 불법감금죄에 해당한다"며 "직권을 남용해 피의자의 신체 자유를 박탈했다면 불법감금의 죄책을 면할 수 없다"고 강조했다.반면 김민정 중령은 "이른바 '박정훈 항명죄 수사'를 하면서 힘들었던 것이 사실이다. 회피하고 싶었지만 누군가는 해야 해서 버텼다"며 "제가 특검 주장처럼 허위 기재하고 법원을 속이고 구속해야한다 생각한 적 없다"고 호소했다.염보현 소령도 "어떠한 사항도 은폐 및 조작하려는 마음을 갖거나 시도한 적 없다. 수사의 일반적 절차에 따라 영장 청구가 이뤄진 것"이라며 "조사과정에서 구속영장이 인용되도록 참고인을 강압하거나 회유했다면 책임져야 하나 (저는) 그런 적 없다. 열악한 환경에서도 수사했을 뿐"이라고 반박했다. 그러면서 "(박 전 단장) 항명사건을 맡고 나서 모든 걸 내려놓을 만큼 힘들었지만 지금까지 버틸 수 있었던 건 가족과 동료에게 떳떳할 수 있도록 임무 수행했기 때문"이라고 덧붙였다.1심 판결은 오는 6월 12일 오후 2시 선고된다.