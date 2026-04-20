이천시, 경기도체육대회 2부 종합우승... 모범선수단상·성취상도 석권

큰사진보기 ▲경기 이천시는 ‘제72회 경기도체육대회’에 26개 종목 400여 명의 선수단이 참가해 2부 종합우승을 차지했다고 20일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시는 '제72회 경기도체육대회'에 26개 종목 400여 명의 선수단이 참가해 2부 종합우승을 차지했다고 20일 밝혔다.지난 16일부터 18일까지 광주시 일원에서 열린 제72회 경기도체육대회(사전경기 4월 10일~18일) 대회에서 이천시는 테니스, 소프트테니스, 탁구, 골프, 사격, 산악 등 6개 종목에서 종합 1위를 기록했다. 또 복싱, 우슈, 야구 등 3개 종목에서는 종합 2위, 배구와 태권도 2개 종목에서는 종합 3위에 오르는 등 전반적으로 고른 성적을 거뒀다.경기 성적뿐 아니라 스포츠맨십 부문에서도 높은 평가를 받았다. 이천시는 대회 기간 성숙한 경기 운영과 질서 있는 응원 문화 등을 인정받아 모범선수단상 1위를 수상했으며, 전년 대비 성과 향상을 평가하는 성취상 1위도 함께 차지했다.시는 이번 성과를 2023년 종합우승 이후 가장 의미 있는 성적으로 평가하고 있다. 종합 성적과 함께 대회 운영·매너 부문까지 두루 인정받으며 경쟁력과 품격을 동시에 보여줬다는 설명이다.김경희 이천시장은 "선수단의 꾸준한 노력으로 매년 경기도체육대회에서 좋은 성적을 거두고 있다"며 "올해는 종합우승은 물론 모범선수단상과 성취상까지 함께 받아 더욱 기쁘고 자랑스럽다"고 말했다.이어 "대회를 위해 최선을 다해준 선수단과 이천시체육회 관계자 여러분께 감사드린다"고 덧붙였다.김영우 이천시체육회장도 "이번 대회에 참가한 선수단 모두에게 감사드린다"며 "앞으로도 이천시 체육이 더욱 발전할 수 있도록 시와 함께 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편 이천시는 2028~2029년 경기도종합체육대회 개최지로 선정된 상태다. 시는 이번 종합우승의 분위기를 이어 향후 대회 준비와 체육 인프라 확충에도 속도를 낼 계획이다.